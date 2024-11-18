Земельные участки посреди леса выдали многодетным семьям в Тюменской области

Posted 18 ноября, 04:45
Published 18 ноября, 04:45
Modified 18 ноября, 05:32
Updated 18 ноября, 05:32
По словам горожан, какая-либо инфраструктура там отсутствует, а местная администрация на обращения отвечает лишь, что выполнение строительно-монтажных работ по обустройству дорог будет выполнено до 2027 года. Что касается всей остальной инфраструктуры, то информации о планируемых работах нет.
Данной историей уже заинтересовался глава СК РФ Александра Бастрыкин. Генерал поручил тюменским следователям организовать процессуальную проверку и доложить ему об ее промежуточных результатах.
Ранее «Наш Город» писал, что Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту нарушения жилищных прав сотрудников Тюменского колледжа производственных и социальных технологий. Работников выселяют из предоставленных в муниципальное пользование квартир в общежитие.