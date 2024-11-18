Земельные участки посреди леса выдали многодетным семьям в Тюменской области

По словам горожан, какая-либо инфраструктура там отсутствует, а местная администрация на обращения отвечает лишь, что выполнение строительно-монтажных работ по обустройству дорог будет выполнено до 2027 года. Что касается всей остальной инфраструктуры, то информации о планируемых работах нет.