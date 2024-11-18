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Posted 18 ноября, 04:45

Published 18 ноября, 04:45

Modified 18 ноября, 05:32

Updated 18 ноября, 05:32

Глава СК РФ Бастрыкин заинтересовался переселением многодетных тюменцев в лес

Земельные участки посреди леса выдали многодетным семьям в Тюменской области

18 ноября 2024, 04:45
Фото: 1MI.

Глава СК РФ Бастрыкин заинтересовался переселением многодетных тюменцев в лес

Землю в микрорайоне «Усадьба», где отсутствуют свет, воды, газ и дороги, получили порядка 400 многодетных семей.

По словам горожан, какая-либо инфраструктура там отсутствует, а местная администрация на обращения отвечает лишь, что выполнение строительно-монтажных работ по обустройству дорог будет выполнено до 2027 года. Что касается всей остальной инфраструктуры, то информации о планируемых работах нет.

Данной историей уже заинтересовался глава СК РФ Александра Бастрыкин. Генерал поручил тюменским следователям организовать процессуальную проверку и доложить ему об ее промежуточных результатах.

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Ранее «Наш Город» писал, что Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту нарушения жилищных прав сотрудников Тюменского колледжа производственных и социальных технологий. Работников выселяют из предоставленных в муниципальное пользование квартир в общежитие.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Следственный комитет#Новости тюмени#Земельные участки#Многодетные семьи#Александр Бастрыкин
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