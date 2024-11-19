В Тобольске таксист-мигрант приставил пистолет к голове ветерана СВО и угрожал убить

В ходе поездки, по всей видимости, разговорились с водителем. Узнав, что везет ветерана специальной военной операции, таксист достал предмет, похожий на пистолет, и приставил к голове пассажира, сидящего на переднем сиденье. Водитель заявил, что готов за денежное вознаграждение «расправиться со всеми нашими военнослужащими и из зоны спецоперации, и из Сирии».