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Posted 19 ноября, 06:08

Published 19 ноября, 06:08

Modified 19 ноября, 06:15

Updated 19 ноября, 06:15

В Тобольске таксист приставил пистолет к голове ветерана СВО и угрожал убить

В Тобольске таксист-мигрант приставил пистолет к голове ветерана СВО и угрожал убить

19 ноября 2024, 06:08
Фото: 1MI.

В Тобольске таксист приставил пистолет к голове ветерана СВО и угрожал убить

Сюжет
УМВД
Видеоролик с опасной поездкой был опубликован в социальных сетях. По данным тг-канала Readovka, тоболяк вместе с сестрой после отдыха в одном из заведений города поймали «бомбилу» на черном авто и направились домой.

В ходе поездки, по всей видимости, разговорились с водителем. Узнав, что везет ветерана специальной военной операции, таксист достал предмет, похожий на пистолет, и приставил к голове пассажира, сидящего на переднем сиденье. Водитель заявил, что готов за денежное вознаграждение «расправиться со всеми нашими военнослужащими и из зоны спецоперации, и из Сирии».

«Что мешает мне здесь тебя застрелить?», — заявил таксист.

Сестра военного все действие сняла на видео. В настоящее время по данному факту сотрудники УМВД по Тюменской области проводят проверку.

«По размещенной информации в сети интернет организовано проведение проверки, в рамках которой устанавливаются обстоятельства, а также личности мужчин, изображенных на видеозаписи. После этого действиям водителя будет дана правовая оценка», — сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе УМВД.

Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры Тюменской области.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске уволили начальника линейного отделения полиции на транспорте. Его и еще одного сотрудника отделения подозревают в превышении должностных полномочий.

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