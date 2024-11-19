В Тобольске таксист-мигрант приставил пистолет к голове ветерана СВО и угрожал убить

Posted 19 ноября, 06:08
Published 19 ноября, 06:08
Modified 19 ноября, 06:15
Updated 19 ноября, 06:15
В ходе поездки, по всей видимости, разговорились с водителем. Узнав, что везет ветерана специальной военной операции, таксист достал предмет, похожий на пистолет, и приставил к голове пассажира, сидящего на переднем сиденье. Водитель заявил, что готов за денежное вознаграждение «расправиться со всеми нашими военнослужащими и из зоны спецоперации, и из Сирии».
«Что мешает мне здесь тебя застрелить?», — заявил таксист.
Сестра военного все действие сняла на видео. В настоящее время по данному факту сотрудники УМВД по Тюменской области проводят проверку.
«По размещенной информации в сети интернет организовано проведение проверки, в рамках которой устанавливаются обстоятельства, а также личности мужчин, изображенных на видеозаписи. После этого действиям водителя будет дана правовая оценка», — сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе УМВД.
Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске уволили начальника линейного отделения полиции на транспорте. Его и еще одного сотрудника отделения подозревают в превышении должностных полномочий.