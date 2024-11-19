Сажали на бутылку и ломали слабых. Тюменские силовики ликвидировали этническую ОПГ

Инициатором был Руслан. Он рассказал, что у него есть несколько должников, из которых нужно выбить деньги. Он же предложил занимать людям деньги, а потом требовать проценты, специально не говоря, что эти проценты будут. Подыскивали жертв фигуранты просто знакомясь с людьми, изучали, насколько они платежеспособны, а после — внимательно смотрели, насколько человек силен характером, чтобы в случае чего его можно было бы напугать.