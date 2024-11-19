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Posted 19 ноября, 11:27

Published 19 ноября, 11:27

Modified 19 ноября, 11:39

Updated 19 ноября, 11:39

Тюменские силовики ликвидировали этническую ОПГ

Сажали на бутылку и ломали слабых. Тюменские силовики ликвидировали этническую ОПГ

19 ноября 2024, 11:27
Фото: Изображение Midjourney.

Тюменские силовики ликвидировали этническую ОПГ

В Тюмени силовики задержали и отправили под суд членов этнической преступной группы, которая не давала жить тюменцам на протяжении нескольких лет. Они вымогали деньги, пытали и специально искали жертв со слабым характером.

Как сообщает портал URA.RU, группировка была многонациональной — в нее входили выходцы из Узбекистана, Киргизии и Таджикистана. При этом все они искали жертв, которых считали слабыми и могли сломать путем угроз и вымогательств. Согласно материалам дела, одного мужчину, отказавшегося платить, они посадили на бутылку, а с другого — требовали миллион рублей.

Трое самых влиятельных членов группировки уже во всем сознались, в отношении всех возбудили несколько уголовных дел сразу.

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Знакомство и первые шаги

Появилась банда после знакомства в Тюмени выходца из Киргизии, некоего Иселбека с гражданином Саидом, он выходец из Таджикистана. Позже они также приняли в свой круг общения таджика по имени Руслан. Компания быстро сдружилась, начала выпивать, а после — замыслила начать свое небольшое дело.

Инициатором был Руслан. Он рассказал, что у него есть несколько должников, из которых нужно выбить деньги. Он же предложил занимать людям деньги, а потом требовать проценты, специально не говоря, что эти проценты будут. Подыскивали жертв фигуранты просто знакомясь с людьми, изучали, насколько они платежеспособны, а после — внимательно смотрели, насколько человек силен характером, чтобы в случае чего его можно было бы напугать.

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Угрозы и пытки

В январе прошлого года киргиз устроился на работу, где познакомился с неким Константином. Тот занял деньги у Иселбека, но вернуть их вовремя не смог. Тогда он и встал на счетчик. Долг рос сначала до 10, а ближе к концу — до 120 тысяч. Выплачивать деньги потерпевший отказывался, вернув только взятые две тысячи, тогда группа его похитила и начала требовать деньги.

Делали это посредством избиений и угроз, но потерпевший не ломался. Тогда у него забрали личные вещи и паспорт, а после — посадили на стеклянную бутылку. Все это Иселбек снимал на видео, а после потребовал перечислять ему 5 тысяч рублей каждую неделю.

Вторым делом стало знакомство с еще одним мужчиной. Он начал культурно отдыхать с группой преступников, а в какой-то момент рассказал, что готов был продать старый дом своей матери, а также пообещал отдать группе 100 тысяч рублей. Позже ему напомнили о долге, но выполнять обещания потерпевший не стал. Тогда его взяли в рабство на автомойке, заставив мыть машины до выплаты долга. Потерпевший сбежал, но после сам предложил встретиться и решить все мирным путем.

Чтобы показать серьезность намерений, ОПГ просто показала своей новой жертве видео, как они сажают предыдущего должника на бутылку. Тогда мужчина испугался и отдал им 37 тысяч и ноутбук. Оставшийся долг он покрыть не смог, тогда сумма его обязанности перед ОПГ выросла до миллиона.

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Подработка и арест

Последним делом стало наказание мужчины, который якобы оказывал замужней женщине знаки внимания. В этот момент группа решила поработать громилами по найму и запугала жертву, а после — вывела с его счета себе 15 тысяч рублей.

Сейчас все три фигуранта дела находятся под стражей. При этом правоохранители сообщают, что в перспективе круг как жертв, так и подозреваемых может быть расширен. Расследование только началось.

Ранее сообщалось о том, что в Тюменской области осудили азербайджанцев-вымогателей.

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