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Posted 19 ноября, 07:35

Published 19 ноября, 07:35

Modified 19 ноября, 08:05

Updated 19 ноября, 08:05

В Тюмени силовики задержали 12 нелегальных мигрантов в ночном клубе

Незаконных мигрантов задержали силовики в тюменском ночном клубе. Видео

19 ноября 2024, 07:35
Фото: 1MI.

В Тюмени силовики задержали 12 нелегальных мигрантов в ночном клубе

Сюжет
УМВД
В Тюмени силовики провели очередной рейд по мигрантам. Сотрудники полиции с проверкой наведались в кафе и ночные клубы областной столицы, где устроили облаву на иностранных граждан.

По итогам рейда было выявлено 12 нарушений режима пребывания в России. В отношении 12 мигрантов в настоящее время решается вопрос об их выдворении за пределы России.

Видео: УМВД по Тюменской области.
«Проверка была проведена в рамках оперативно-профилактического мероприятия „Ночной город“, целью которого является пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства», — пояснили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
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Отметим, с начала 2024 года из Тюменской области полицейские выдворили около 1,2 тысячи иностранных граждан. Для сравнения, в 2023 году из региона было депортировано около 500 мигрантов. При этом приехало в Тюменскую область за 10 месяцев этого года более 170 тысяч иностранцев.

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