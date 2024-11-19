Незаконных мигрантов задержали силовики в тюменском ночном клубе. Видео

Отметим, с начала 2024 года из Тюменской области полицейские выдворили около 1,2 тысячи иностранных граждан. Для сравнения, в 2023 году из региона было депортировано около 500 мигрантов. При этом приехало в Тюменскую область за 10 месяцев этого года более 170 тысяч иностранцев.