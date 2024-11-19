Незаконных мигрантов задержали силовики в тюменском ночном клубе. Видео

Posted 19 ноября, 07:35
Published 19 ноября, 07:35
Modified 19 ноября, 08:05
Updated 19 ноября, 08:05
По итогам рейда было выявлено 12 нарушений режима пребывания в России. В отношении 12 мигрантов в настоящее время решается вопрос об их выдворении за пределы России.
«Проверка была проведена в рамках оперативно-профилактического мероприятия „Ночной город“, целью которого является пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства», — пояснили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
Отметим, с начала 2024 года из Тюменской области полицейские выдворили около 1,2 тысячи иностранных граждан. Для сравнения, в 2023 году из региона было депортировано около 500 мигрантов. При этом приехало в Тюменскую область за 10 месяцев этого года более 170 тысяч иностранцев.