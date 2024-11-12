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Posted 12 ноября, 12:48

Published 12 ноября, 12:48

Modified 12 ноября, 12:50

Updated 12 ноября, 12:50

На стройке в Тюмени упал кран, а замгубернатора может отправиться в зону СВО

На стройке в Тюмени упал кран, а замгубернатора может отправиться в зону СВО

12 ноября 2024, 12:48
Фото: 1MI.
Сюжет
Строительство
В Тюмени следователи проводят проверку из-за падения крана на стройке, в ЧП есть пострадавший. Тем временем, тюменский замгубернатора Вячеслав Вахрин может уйти на передовую.

В Тюмени на стройплощадке рухнул кран

Сегодня, 12 ноября, в нашем городе на стройплощадке ЖК «Корней» упал подъемный кран. В ходе ЧП пострадал рабочий. По информации медиков, у строителя нет травм, которые могли бы угрожать его жизни.

По данному факту будет проведена проверка соблюдения требований об охране труда и принят комплекс мер по устранению нарушений.

Ранее в Тобольске также сорвался башенный кран. Пострадавших не зафиксировано.

На стройплощадке в Тюмени рухнул кран
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В честь тюменских бойцов СВО установили памятные доски

На фасадах двух тюменских школ установили мемориальные доски в честь трех выпускников, погибших в зоне специальной военной операции. Алексей Исаев, Алмаз Хилажев и Дмитрий Семенов отстаивали интересы государства и защищали Родину.

В Тюмени увековечили память трех героев СВО
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Замгубернатора Тюменской области может отправиться в зону СВО

Замгубернатора Тюменской области Вячеславу Вахрину, которого обвиняют во взяточничестве в крупном размере, может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет.

По информации адвоката Николая Семенова, во время расследования Вячеслав Вахрин сможет отправиться в зону специальной военной операции, чтобы «загладить свою вину» (а также избежать уголовного наказания). Ведь, как известно, на фронт не берут лишь педофилов, террористов и изменщиков родине.

Стоит отметить, что сейчас Вячеслав Вахрин не признал свою вину в инкриминируемом преступлении.

Искупить вину кровью. Арестованный замгубернатора Вахрин может отправиться в зону СВО
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Тобольчанин выловил почти сто особей редкой рыбы

Тобольчанин незаконно наловил более ста особей редкой стерляди. Он намеревался продать выловленное. Как сообщили в пресс-службе судов, общая сумма нанесенного браконьером ущерба составила почти полмиллиона рублей.

Мужчина, обвиняемый в преступлении, должен будет выплатить эти деньги. Ему назначили наказание два года условно.

Наловил на статью. В Тобольске браконьер выловил почти сто особей редкой рыбы
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В Тюмени шестилетний ребенок покалечился на детской площадке

Маленький тюменец получил травмы, играя во дворе дома на улице Пермякова. Как выяснилось, дугообразная лестница, на которой играл мальчик, содержала опасные элементы: трещины, штыри.

Ленинский районный суд Тюмени обязал управляющую компанию выплатить ребенку компенсацию морального вреда в размере 60 тысяч рублей. Опасный аттракцион был демонтирован после ЧП.

Шестилетний ребенок в Тюмени покалечился на детской площадке
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