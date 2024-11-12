На стройке в Тюмени упал кран, а замгубернатора может отправиться в зону СВО

По информации адвоката Николая Семенова, во время расследования Вячеслав Вахрин сможет отправиться в зону специальной военной операции, чтобы «загладить свою вину» (а также избежать уголовного наказания). Ведь, как известно, на фронт не берут лишь педофилов, террористов и изменщиков родине.