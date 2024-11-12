На стройке в Тюмени упал кран, а замгубернатора может отправиться в зону СВО

Posted 12 ноября, 12:48
Published 12 ноября, 12:48
Modified 12 ноября, 12:50
Updated 12 ноября, 12:50
Сегодня, 12 ноября, в нашем городе на стройплощадке ЖК «Корней» упал подъемный кран. В ходе ЧП пострадал рабочий. По информации медиков, у строителя нет травм, которые могли бы угрожать его жизни.
По данному факту будет проведена проверка соблюдения требований об охране труда и принят комплекс мер по устранению нарушений.
Ранее в Тобольске также сорвался башенный кран. Пострадавших не зафиксировано.
На фасадах двух тюменских школ установили мемориальные доски в честь трех выпускников, погибших в зоне специальной военной операции. Алексей Исаев, Алмаз Хилажев и Дмитрий Семенов отстаивали интересы государства и защищали Родину.
Замгубернатора Тюменской области Вячеславу Вахрину, которого обвиняют во взяточничестве в крупном размере, может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет.
По информации адвоката Николая Семенова, во время расследования Вячеслав Вахрин сможет отправиться в зону специальной военной операции, чтобы «загладить свою вину» (а также избежать уголовного наказания). Ведь, как известно, на фронт не берут лишь педофилов, террористов и изменщиков родине.
Стоит отметить, что сейчас Вячеслав Вахрин не признал свою вину в инкриминируемом преступлении.
Тобольчанин незаконно наловил более ста особей редкой стерляди. Он намеревался продать выловленное. Как сообщили в пресс-службе судов, общая сумма нанесенного браконьером ущерба составила почти полмиллиона рублей.
Мужчина, обвиняемый в преступлении, должен будет выплатить эти деньги. Ему назначили наказание два года условно.
Маленький тюменец получил травмы, играя во дворе дома на улице Пермякова. Как выяснилось, дугообразная лестница, на которой играл мальчик, содержала опасные элементы: трещины, штыри.
Ленинский районный суд Тюмени обязал управляющую компанию выплатить ребенку компенсацию морального вреда в размере 60 тысяч рублей. Опасный аттракцион был демонтирован после ЧП.