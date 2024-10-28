Огонь по своим. С тюменскими силовиками на охоте происходят загадочные происшествия

Еще один сотрудник силового ведомства получил пулю, вылетевшую из ружья фермера. Правоохранитель скончался в больнице, а стрелка задержали и стали обвинять в убийстве. Однако позже позиция стороны обвинения изменилась и фермеры стали вменять статью за причинение смерти по неосторожности, в суде установили, что стрелок неумышленно попал в сотрудника ФСБ. Как говорили свидетели по делу, мужчина взял ружье, чтобы найти сбежавших кабанов. Одного из них он и спутал с погибшим. Первое время фермер позже подозревал, что мог «стать жертвой чьих-то разборок» и считал, что его «подставили», но позже признал, что случайно попал в погибшего.