Огонь по своим. С тюменскими силовиками на охоте происходят загадочные происшествия

Posted 28 октября, 09:09
Published 28 октября, 09:09
Modified 28 октября, 09:11
Updated 28 октября, 09:11
Жуткое происшествия произошло недавно в Армизонском районе, где охотник подстрелил одного из руководителей местного МЧС. Пока детали происшествия известны только следователям, правоохранители говорят о том, что уже возбуждено уголовное дело и обстоятельства произошедшего выясняются.
Предполагается, что двое мужчин могли отправиться на охоту вдвоем. Один из них заметил дичь и пытался ее подстрелить. Однако пуля прилетела в напарника. Некоторых тюменцев поражает, как можно перепутать дичь с человеком. Однако таких инцидентов в регионе хватает.
Одним из самых резонансных происшествий на охоте стал случая с бывшим майором полиции Павлом Москвиным. Он в новотарманском лесу пристреливал новый карабин. Однако, совершив выстрел, попал прямо в лицо мужчине, который неподалеку искал закладку. К счастью, пострадавший выжил, но последствия ранения оказались серьёзными. Вместо одного глаза у него установлен протез, пуля повредила лицевой нерв, от второго глаза отошла сетчатка, а нос провалился внутрь черепа на 6 сантиметров. Кроме того, мужчина практически не слышит на правое ухо. Врачи обнаружили осколки в головном мозге, которые уже не смогут извлечь.
Изначально экс-полицейский признал вину в том, что случайно попал в пострадавшего, перепутав его с животным. После произошедшего он даже заплатил потерпевшему. Однако позже Москвин начал утверждать, что стрелял не он, а кто-то другой, так как в теле потерпевшего обнаружены осколки, которые могли свидетельствовать о другом типе боеприпаса.
В результате исследования в мозге пострадавшего были обнаружены осколки, которые могут указывать на то, что в него стреляли дробью. Однако в суде Москвин и его товарищ заявили, что в карабине находилась цельнометаллическая пуля. Этот фактор сторона защиты считала особенно значимым и свидетельствующим о невиновности Москвина.
В результате Москвина все же признали виновным в причинении тяжких повреждений по неосторожности. Ему назначили 6 месяцев ограничения свободы и обязали выплатить пострадавшему 450 тысяч рублей. Москвин и его адвокат пытались оспорить это решение Тюменского районного суда в вышестоящих, но получили отказ.
Однако в деле Москвина произошло еще одно происшествие. Так как одним из значимых факторов считался тип боеприпаса, по делу проводилась баллистическая экспертиза. Специалистов, который ее проводил, составил заключение, однако в суде зачитать его не смог — его задержали по подозрению в том, что он застрелил коллегу во время охоты, о чем сообщил источник редакции.
О судьбе эксперта известий нет, далее он не принимал участия в деле Москвина.
Еще один сотрудник силового ведомства получил пулю, вылетевшую из ружья фермера. Правоохранитель скончался в больнице, а стрелка задержали и стали обвинять в убийстве. Однако позже позиция стороны обвинения изменилась и фермеры стали вменять статью за причинение смерти по неосторожности, в суде установили, что стрелок неумышленно попал в сотрудника ФСБ. Как говорили свидетели по делу, мужчина взял ружье, чтобы найти сбежавших кабанов. Одного из них он и спутал с погибшим. Первое время фермер позже подозревал, что мог «стать жертвой чьих-то разборок» и считал, что его «подставили», но позже признал, что случайно попал в погибшего.
Указывалось, что оружие было оснащено тепловизором, поэтому тюменец выстрелил в «тепловое» пятно. Сотрудник ФСБ оказался на ферме случайно, он забрел с другими охотниками в поисках следов кабана.
В результате фермера приговорили к 1 году и 11 месяцам ограничения свободы. Но в связи с длительным разбирательством, его освободили из-под стражи уже в зале суда.
Ранее «Наш город» сообщал о тюменце, который преследовал свою сожительницу и застрелил ее любовника прямо в постели.