Житель Тюмени застрелил своего знакомого, а затем изрезал ему лицо

По данным расследования, конфликт между мужчинами произошел в ходе застолья с распитием алкогольных напитков. А.Сюткин выстрелил практически в упор два раза из огнестрельного оружия в шею обидчику. После этого нанес удары ногами по его лицу и груди, а также причинил множество ранений острым предметом по лицу. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.