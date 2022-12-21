Житель Тюмени застрелил своего знакомого, а затем изрезал ему лицо

По данным расследования, конфликт между мужчинами произошел в ходе застолья с распитием алкогольных напитков. А.Сюткин выстрелил практически в упор два раза из огнестрельного оружия в шею обидчику. После этого нанес удары ногами по его лицу и груди, а также причинил множество ранений острым предметом по лицу. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.
В судебном заседании Сюткин вину в предъявленном обвинении не признал. Пояснил, что преступления он не совершал, а свидетели его оговаривают.
Суд назначил тюменцу наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. А также обязал выплатить потерпевшим 4,8 миллионов рублей компенсации морального вреда.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени будут судить водителя, по вине которого погиб пешеход.