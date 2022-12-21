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Житель Тюмени застрелил своего знакомого, а затем изрезал ему лицо

Сегодня, 07:48
Фото: 1MI

Житель Тюмени выстрелил в своего приятеля, а затем изрезал ему лицо

40-летнего жителя Тюмени отправили на десять лет в тюрьму за убийство знакомого. Трагедия произошла практически год назад, в ночь с 1 на 2 января 2022 года.
Сюжет
Тюмень

По данным расследования, конфликт между мужчинами произошел в ходе застолья с распитием алкогольных напитков. А.Сюткин выстрелил практически в упор два раза из огнестрельного оружия в шею обидчику. После этого нанес удары ногами по его лицу и груди, а также причинил множество ранений острым предметом по лицу. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

В судебном заседании Сюткин вину в предъявленном обвинении не признал. Пояснил, что преступления он не совершал, а свидетели его оговаривают.

Суд назначил тюменцу наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. А также обязал выплатить потерпевшим 4,8 миллионов рублей компенсации морального вреда.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени будут судить водителя, по вине которого погиб пешеход.

 

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Наказание#Суд#Общество#Происшествия#Убийство#Тюменская область#Уголовная ответственность
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