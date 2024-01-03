Тюменец случайно застрелил своего друга во время охоты

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
По версии следствия, в этот день семеро знакомых между собой мужчин находились на охоте близи деревни Зырянка Тюменского района. Один из охотников, услышав шум, произвел выстрел, не убедившись в безопасности стрельбы, и по неосторожности попал в другого охотника. От полученной травмы пострадавший скончался на месте ЧП.
По данному факту Тюменским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тюменской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Проводится ряд экспертиз комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области охотника, случайно застрелившего человека приговорили к году лишения свободы. Трагедия произошла 21 октября 2022 года на территории рядом с селом Перевалово Тюменского района.