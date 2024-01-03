Тюменец случайно застрелил своего друга во время охоты

По версии следствия, в этот день семеро знакомых между собой мужчин находились на охоте близи деревни Зырянка Тюменского района. Один из охотников, услышав шум, произвел выстрел, не убедившись в безопасности стрельбы, и по неосторожности попал в другого охотника. От полученной травмы пострадавший скончался на месте ЧП.