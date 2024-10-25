Под Тюменью застрелили замначальника МЧС

Posted 25 октября, 13:51
Published 25 октября, 13:51
Modified 25 октября, 13:53
Updated 25 октября, 13:53
Хотя трагедия случилась 21 октября, информация об этом появилась только сейчас.
Следственный комитет по Тюменской области подтвердил факт происшествия для РБК Тюмень, но отказался раскрывать детали.
«По факту произошедшей на охоте в лесном массиве Армизонского района трагедии возбуждено уголовное дело, в рамках которого будут установлены все обстоятельства», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно данным 72.RU, мужчина отправился на охоту с другом, где они заметили лису. Попытка подстрелить животное закончилась трагедией: выстрел, сделанный товарищем, случайно попал в мужчину. От полученных ранений он скончался. Церемония прощания состоялась 24 октября.
Ранее мы писали, что под Тобольском мужчина чуть не расстрелял друзей. Обиженный обещал застрелить обоих друзей, но был быстро нейтрализован.