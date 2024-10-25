Под Тюменью застрелили замначальника МЧС

Согласно данным 72.RU, мужчина отправился на охоту с другом, где они заметили лису. Попытка подстрелить животное закончилась трагедией: выстрел, сделанный товарищем, случайно попал в мужчину. От полученных ранений он скончался. Церемония прощания состоялась 24 октября.