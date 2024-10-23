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Posted 23 октября, 07:06

Published 23 октября, 07:06

Modified 23 октября, 07:44

Updated 23 октября, 07:44

В школе на севере Тюменской области ученик открыл стрельбу

В школе на севере Тюменской области ученик открыл стрельбу

23 октября 2024, 07:06
Фото: 2Гис
Сюжет
Дети
Подросток из Губкинского (Ямало-Ненецкий автономный округ) открыл стрельбу в здании местной школы. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по региону.

ЧП произошло 22 октября. Выстрел произошел в момент, когда ученик демонстрировал пистолет друзьям.

В результате инцидента, один из школьников получил травму ноги.

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Следователи возбудили уголовное дело.

В окружном департаменте образования заявили, что рамки металлоискателя не сработали, потому что пистолет является пневматическим, а его корпус сделан из пластика.

Ранее «Наш город» писал, что в следующем году ОГЭ для девятиклассников пройдет в три этапа. Досрочный период продлится с 22 апреля по 17 мая, основной — с 21 мая по 2 июля, дополнительный — с 2 по 23 сентября.

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