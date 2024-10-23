В школе на севере Тюменской области ученик открыл стрельбу

Posted 23 октября, 07:06
Published 23 октября, 07:06
Modified 23 октября, 07:44
Updated 23 октября, 07:44
ЧП произошло 22 октября. Выстрел произошел в момент, когда ученик демонстрировал пистолет друзьям.
В результате инцидента, один из школьников получил травму ноги.
Следователи возбудили уголовное дело.
В окружном департаменте образования заявили, что рамки металлоискателя не сработали, потому что пистолет является пневматическим, а его корпус сделан из пластика.
Ранее «Наш город» писал, что в следующем году ОГЭ для девятиклассников пройдет в три этапа. Досрочный период продлится с 22 апреля по 17 мая, основной — с 21 мая по 2 июля, дополнительный — с 2 по 23 сентября.