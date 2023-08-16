Пожилые тюменцы пытались застрелить надоевших им гонщиков

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
Пожилые тюменцы захотели расправиться с автогонщиками интересным способом. Они вышли ночью на улицу с винтовками и начали стрелять по машинам и по молодежи, которая дрифтовала в том районе. Первые сообщения о случившемся появились в соцсетях. Как сообщают свидетели, стрельба началась в заречном районе.
— Два пьяных деда вышли на улицу с винтовками и начали стрелять по машинам и по молодежи, которые дрифтовали возле их дома. Они прострелили ногу 16-летнему подростку. Один из дедов заставил парня сесть на колени и извиняться. В скором времени приехала полиция и забрала троих, — сообщили очевидцы.
Часть тюменцев ехидно высказалась сообщив, что «молодежь достала дедов». Но многие обратили внимание на ошибки в тексте очевидцев. На тему грамотности современного поколения разразились нехилые споры.
— Значит нам нужно тоже начать банить такие сообщества, где не уважают язык, грамматику и образованных русских людей!)) Я бы вообще объявила Всероссийский протест под названием «Я — русский!» на всё, что идёт против русского языка, культуры и традиций, в хорошем смысле слова: исправление ошибок грамматических, корректировка изложения текста, замена русских понятий, пропаганда традиционных русских песен и танцев и т. д. Мы должны гордиться своим величием русским, а не стыдиться и «слизывать» всё инородное. Но при этом, я горжусь тем, что мы-русские, умеем уважать другие культуры и традиции! , — заявила подписчица сообщества ВК Ирина.
Что касается инцидента, единицы подчеркнули, что в городе царит беззаконие, которое в свою очередь приводит к аналогичному самосуду. Вот, например, комментарий горожанина. Он высказался положительно в пользу поступка стариков.
— Наконец-то нашлись те, которые не писали в ЧС жалобы на дрифтеров, а сами разобрались. Жестко конечно, но остальным любителям подрифтовать около жилых домов — это будет уроком. Только солью надо ружья заряжать и целиться в задницу, чтобы дрифтовали эти дрифтеры впереди своих тазиков до ближайших водоемов, — подметил тюменец.
В региональном отделении ГИБДД опровергли информацию о раненых. Полицейские сообщили, что ссора между молодыми людьми и стариком действительно произошла. 53-летний тюменец выстрелил в воздух. В ведомстве сообщили, что все участники инцидента доставлены в отделение полиции.
— Незамедлительно прибывшими на место сотрудниками полиции, участники инцидента задержаны и доставлены в отдел. Полицейскими установлено, что между группой молодых людей и мужчиной 53 лет произошел конфликт, в ходе которого мужчина произвел выстрел в воздух из принадлежащего ему оружия. Сотрудниками полиции оружие изъято и направлено на экспертизу. Опрошены свидетели происшествия. По факту телесных повреждений в отдел полиции никто не обращался. Участковым уполномоченным выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято решение в установленном законом порядке, — рассказали изданию «Nashgorod.ru» в госучреждении.
Ранее наш портал сообщал о том, что тюменцы жалуются на дрифтеров в центре города. Похоже, что таких «шумахеров» в Тюмени предостаточно. Многие из них любят погонять по городу в ночное время. А особый интерес и драйв, видимо, им доставляет дрифтовать по городу под музыку.