Пожилые тюменцы пытались застрелить надоевших им гонщиков

Ранее наш портал сообщал о том, что тюменцы жалуются на дрифтеров в центре города. Похоже, что таких «шумахеров» в Тюмени предостаточно. Многие из них любят погонять по городу в ночное время. А особый интерес и драйв, видимо, им доставляет дрифтовать по городу под музыку.