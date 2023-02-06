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Posted Сегодня, 13:46

Published Сегодня, 13:46

Modified Сегодня, 15:22

Updated Сегодня, 15:22

Вынесен приговор по делу о собаке, которая застрелила человека

6 февраля 2023, 13:46
Фото: 1MI

Тюменский суд осудил хозяина собаки, которая застрелила человека из ружья

Хозяин собаки, которая застрелила человека, получил 8 месяцев ограничения свободы. По данным пресс-службы тюменских судов, подсудимый признал свою вину, дело рассмотрено в особом порядке.
Сюжет
Суд

Всё произошло в октябре, когда двое мужчин отправились на рыбалку. Одна из собак наступила на ружьё и оно выстрелило в одного из мужчин, он скончался.

«Судом было установлено, что Эльмар принес извинения потерпевшим, ранее не судим, на учетах не состоит, имеет постоянную регистрацию. Потерпевшие охарактеризовали его с положительной стороны, как ответственного человека, который поддерживает их семью и оказывает им помощь по хозяйству», - сообщили в пресс-службе тюменских судов.

Ранее «Наш город» отмечал, что выстрел был произведён из ружья ТОЗ-34 12 калибра.

В Тюменской области собака застрелила мужчину из ружья
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#Александр Мязин#Приговор#Суд#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Погода#Дела судебные#Дороги#Собаки#Охота
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