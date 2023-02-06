Вынесен приговор по делу о собаке, которая застрелила человека

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
Всё произошло в октябре, когда двое мужчин отправились на рыбалку. Одна из собак наступила на ружьё и оно выстрелило в одного из мужчин, он скончался.
«Судом было установлено, что Эльмар принес извинения потерпевшим, ранее не судим, на учетах не состоит, имеет постоянную регистрацию. Потерпевшие охарактеризовали его с положительной стороны, как ответственного человека, который поддерживает их семью и оказывает им помощь по хозяйству», - сообщили в пресс-службе тюменских судов.
Ранее «Наш город» отмечал, что выстрел был произведён из ружья ТОЗ-34 12 калибра.