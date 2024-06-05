Тюменец преследовал свою сожительницу и застрелил ее любовника прямо в постели.

К 1959 году Зинаида не выдержала такого отношения и уехала жить к родителям. Но мужчина просто так отпустить ее был не готов, он тут же примчался к своей женщине и стал уверять ее, что исправиться и заживут они счастливо, что разумеется было лапшой, навешанной Зинаиде на уши, ведь с 1962 года женщина стала подвергаться систематическим избиениям. Зинаида снова попыталась уйти от мужчины и в 1963 году, после того, как поймала его в постели с другой и за упрек получила крепкую пощечину, но и в этот раз вернулась.