Тюменец преследовал свою сожительницу и застрелил ее любовника прямо в постели.

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Коллеги из Вслух.Ru откопали жуткую историю в архивах тюменских судов. Дело рассматривалось в 60-х годах, когда люди еще верили в то, что «бьет — значит любит».
Таким «любящим» был Геннадий Селяков. С четырьмя классами образования мужчина работал водителем в АТХ «Главтюменьнефтегазстрой» на фоне частых командировок заводил множественные романы с девушками. После связи с одной из них даже родился ребенок, но Селяков не захотел становиться семьянином и ушел на три года в армию, после чего к девушке возвращаться не стал.
В 1958 году он встретил Зинаиду, которая покорила его сердце. Он обещал ей свадьбу, взамен на что жил с ней и ее пятилетней дочкой, после чего обеих из Нижнетавдинского района он перевез в Тюмень.
Но свадьбы женщина так не дождалась, зато с побоями и изменами Селякова она столкнулась в первые же месяцы совместной жизни. Мужчина мог пропасть на несколько суток, а Зинаида тем временем докладывали, что видели его в обществе той или иной девицы. Негодование женщины Геннадий воспринимал агрессивно и решал конфликт силой.
К 1959 году Зинаида не выдержала такого отношения и уехала жить к родителям. Но мужчина просто так отпустить ее был не готов, он тут же примчался к своей женщине и стал уверять ее, что исправиться и заживут они счастливо, что разумеется было лапшой, навешанной Зинаиде на уши, ведь с 1962 года женщина стала подвергаться систематическим избиениям. Зинаида снова попыталась уйти от мужчины и в 1963 году, после того, как поймала его в постели с другой и за упрек получила крепкую пощечину, но и в этот раз вернулась.
Однажды Геннадий избил Зинаиду порвал на ней одежду, а дочку женщины извалял на полу. Через год он на празднике у знакомых публично ударил «любимую» кулаком по голове и приказал уйти, пригрозив «распороть живот» и запустив в женщину табурет. Но уйти их союза он тоже не позволял, приправляя слова угрозами. И так пара жила до 1966 года.
Женщина все же нашла силы и смелось уехать от обидчика, но тот продолжал ее преследовать, подключая к уговорам своих родственников. Зинаида даже у тайне переехала, но Геннадий снова смог ее найти. Он также знал, что женщина работает в местном горкоопторге и приходил туда, пытаясь наладить отношения с финским ножичком в кармане и угрозами зарезать каждого, кто встанет на его пути.
Однажды Селяков устроил засаду и стал поджидать даму, которую он считал своей, у ее нового дома. Однако вернулась она не одна, а с кавалером — Алексеем М. Этот мужчина тоже обещал Зинаиде свадьбу и даже обещал отвезти ее в Молдавию к своим родственникам, о чем Зинаида рассказала Селякову. Это известие свело его с ума — он решил убить Зинаиду и Алексея.
Прихватив с собой ружье 16-го калибра, он вскрыл замок на двери и вошел в комнату, где спали влюбленные. Заприметив, что на Зинаиде нет нижнего белья, он охваченный яростью, нацелил оружие на голову Алексея и спусти курок. Кровь и куски черепа разлетелись по комнате и телу Зинаиды. Мужчина умер на месте.
Геннадий перезарядил ружье, но выстрелить в Зинаиду так и не смог, онн забрал из ее кошелька 3 рубля, купил водку и два дня шел по лесу пешком в сторону Нижней Тавды. Позже он был задержан оперативниками.
Правоохранителям Селяков заявил, что два обнаженных тела в кровати, одним из которых была его возлюбленная, спровоцировали в нем приступ ярости, из-за которого мужчина и совершил убийство. К тому же мужчина сказал, что и ранее подозревал Зинаиду в неверности.
В итоге мужчина взял на себя лишь часть вины, заявив, что убить он хотел только Алексея, а Зинаиде причинять вред он не планировал, хотя во время предварительного следствия признавался и в покушении на даму сердца. Но суд не поверил доводам убийцы и приговорил его к 12 годам лишения свободы в исправительно-трудовой колонии усиленного режима, в том числе и за покушение на Зинаиду.