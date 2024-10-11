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Posted 11 октября, 13:00

Published 11 октября, 13:00

Modified 11 октября, 13:03

Updated 11 октября, 13:03

В Тюмени выпало рекордное количество снега, а ветераны СВО борются за дома

В Тюмени выпало рекордное количество снега, а ветераны СВО борются за дома

11 октября 2024, 13:00
Фото: 1MI
Сюжет
Итоги
В нашем городе за сутки выпало рекордное количество снега. Тем временем, тюменские ветераны специальной военной операции отстаивают проблемные дома для реабилитации бойцов.

Тюменские села оказались отрезаны от цивилизации после ремонта трассы

Жители села Беркут, деревень Черемушки и Менгарская Ялуторовского района бьют тревогу: они остались отрезаны от цивилизации. Это произошло после ремонта трассы. Согласно проектной документации, ни светофор, ни левый поворот по направлению из Тюмени в село Беркут, не предусмотрены. Не предусмотрен также остановочный комплекс на данном участке. Из-за этого сельчане столкнулись с массой проблем.

Сейчас жители сел готовят обращение к губернатору Тюменской области для прямого эфира, который состоится 22 октября.

Жизнь за дорогой. Тюменские села отрезаны от цивилизации после ремонта трассы
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В Тюмени взлетели цены на такси

Из-за утреннего снегопада проезд подорожал как минимум в два раза. Тюменцам пришлось раскошелиться, чтобы добраться до мест работы.

Эксперты автомобильной отрасли в разговоре с журналистом «Нашего города» отметили, что высокие цены на такси сегодняшним утром не стали неожиданностью.

В Тюмени взлетели цены на такси
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Ветераны СВО борются за дома

Тюменские ветераны специальной военной операции отстаивают проблемные дома для реабилитации бойцов. На защиту местных жителей и бизнесмена, продающего эти дома, встали бойцы спецоперации, которые считают земли в Перевалово возможностью бойцам жить вместе и поддерживать друг друга.

По этому вопросу даже собираются обращаться к губернатору региона Александру Моору (скоро у него пройдет прямая линия).

Им нужен дом! Ветераны СВО борются за дома для реабилитации тюменских бойцов
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Житель Тюменской области погиб в зоне СВО

Старший стрелок мотострелкового отделения Евгений Флянц служил в зоне специальной военной операции. Он погиб при исполнении боевой задачи.

Известно, что боец специальной военной операции подписал контракт с Министерством обороны России еще в 2022 году. Прощание с солдатом Евгением Флянцем пройдет 12 октября 2024 года.

В зоне СВО погиб старший стрелок из Тюменской области
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В Тюмени за сутки выпало рекордное количество снега

Утром в пятницу, 11 октября, городская метеостанция зафиксировала высоту снежного покрова в 9 сантиметров. Как отмечают специалисты, для начала второй декады октября это существенный показатель.

Стоит отметить, что к концу следующей недели ожидается повышение температуры воздуха до +7…+8. Поэтому выпавший вчера и сегодня снег скоро растает.

Такого не было более 20 лет: в Тюмени за сутки выпало рекордное количество снега
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