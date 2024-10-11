В Тюмени выпало рекордное количество снега, а ветераны СВО борются за дома

Жители села Беркут, деревень Черемушки и Менгарская Ялуторовского района бьют тревогу: они остались отрезаны от цивилизации. Это произошло после ремонта трассы. Согласно проектной документации, ни светофор, ни левый поворот по направлению из Тюмени в село Беркут, не предусмотрены. Не предусмотрен также остановочный комплекс на данном участке. Из-за этого сельчане столкнулись с массой проблем.