В Тюмени выпало рекордное количество снега, а ветераны СВО борются за дома

Posted 11 октября, 13:00
Published 11 октября, 13:00
Modified 11 октября, 13:03
Updated 11 октября, 13:03
Жители села Беркут, деревень Черемушки и Менгарская Ялуторовского района бьют тревогу: они остались отрезаны от цивилизации. Это произошло после ремонта трассы. Согласно проектной документации, ни светофор, ни левый поворот по направлению из Тюмени в село Беркут, не предусмотрены. Не предусмотрен также остановочный комплекс на данном участке. Из-за этого сельчане столкнулись с массой проблем.
Сейчас жители сел готовят обращение к губернатору Тюменской области для прямого эфира, который состоится 22 октября.
Из-за утреннего снегопада проезд подорожал как минимум в два раза. Тюменцам пришлось раскошелиться, чтобы добраться до мест работы.
Эксперты автомобильной отрасли в разговоре с журналистом «Нашего города» отметили, что высокие цены на такси сегодняшним утром не стали неожиданностью.
Тюменские ветераны специальной военной операции отстаивают проблемные дома для реабилитации бойцов. На защиту местных жителей и бизнесмена, продающего эти дома, встали бойцы спецоперации, которые считают земли в Перевалово возможностью бойцам жить вместе и поддерживать друг друга.
По этому вопросу даже собираются обращаться к губернатору региона Александру Моору (скоро у него пройдет прямая линия).
Старший стрелок мотострелкового отделения Евгений Флянц служил в зоне специальной военной операции. Он погиб при исполнении боевой задачи.
Известно, что боец специальной военной операции подписал контракт с Министерством обороны России еще в 2022 году. Прощание с солдатом Евгением Флянцем пройдет 12 октября 2024 года.
Утром в пятницу, 11 октября, городская метеостанция зафиксировала высоту снежного покрова в 9 сантиметров. Как отмечают специалисты, для начала второй декады октября это существенный показатель.
Стоит отметить, что к концу следующей недели ожидается повышение температуры воздуха до +7…+8. Поэтому выпавший вчера и сегодня снег скоро растает.