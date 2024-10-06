Итоги недели: нападение на муфтия, карта бомбоубежищ и конфликт в Перевалово

По словам доктора сельскохозяйственных наук Александра Моторина, Тура относится к типу рек, для которых характерна длительная и устойчивая межень. Осенью уровень воды в Туре стабильно снижается, это природный фактор. Но климатолог Екатерина Пестрякова указывает, что грядущая межень более опасна, чем летняя, так как в этот период меняется минеральный состав воды — солей становится больше, а вода в Туре и так признана загрязненной.