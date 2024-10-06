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Posted 6 октября, 11:56

Published 6 октября, 11:56

Modified 6 октября, 11:58

Updated 6 октября, 11:58

Итоги недели: нападение на муфтия, карта бомбоубежищ и конфликт в Перевалово

Итоги недели: нападение на муфтия, карта бомбоубежищ и конфликт в Перевалово

6 октября 2024, 11:56
Фото: 1MI
Сюжет
Итоги
Уходящая неделя запомнилась жителям Тюменской области рядом значимых событий. В их числе — нападение на муфтия Духовного управления мусульман, работа по сокращению детей мигрантов в тюменских школах, продолжение истории конфликта в Перевалово.

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Глава СКР Александр Бастрыкин поручил глав местного СУ СКР доклад в центральный аппарат СК России, в котором необходимо будет сообщить о проблемах в Перевалово и принимаемых в борьбе с ними мерах. Напомним, что жители Перевалово, в числе которых ветераны СВО, их жены и вдовы, записали видеообращение к Александру Бастрыкину с просьбой обратить внимание на проблему подключения домов к ресурсам и ареста недвижимости.

Кроме того, в конце этой недели в Перевалово приехали следователи и глава администрации Тюменского района Ольга Зимина. В сельском клубе прошла встреча с собственниками домов, которые протестуют против наложения ограничений на их недвижимость и не понимают, почему по их домам планово нарисованы дороги.

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В ходе беседы сотрудники правоохранительных органов и глава местной администрации Ольга Зимина рассказывали о том, почему власти планируют строить дороги в районе Перевалово и чем аргументирована необходимость наложения запрета определенных действий. Однако собственникам все же пообещали снять аресты с их домов.

Напомним, что конфликт жителей Перевалово с районной администрацией возник из-за судебного иска, поданного властями. Представители Тюменского района объяснили, что в Перевалово необходимо обустраивать транспортную инфраструктуру, а значит, и расширять дороги. Однако сейчас на месте запланированных дорог стоят дома.

Фото: 1MI

На главного муфтия Тюменской области напал фанатик с молотком

ЧП произошло 30 сентября. Причем довольно неожиданно — преступник пришел в Духовное управление мусульман Тюменской области под видом обычного посетителя якобы для обсуждения деятельности управления. С собой у него был баллончик с газом и молоток.

В ходе беседы он вынул оружие и напал на муфтия Зинната Садыкова, но тот сумел оказать сопротивление. Также в кабинет быстро прибежали сотрудники управления, они помогли обезоружить и обездвижить нападавшего. Позже его передали правоохранителям.

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Во время задержания злоумышленник признался, что шел к религиозному деятелю с намерением отомстить за приверженцев радикальных псевдорелигиозных течений, ранее задержанных в области.

Фото: 1MI

Их уже больше 2,5 тысяч! Число детей мигрантов в классах тюменских школ сократят

В Тюменской области начали работу по рекомендациям Минпросвещения регионам по сокращению численности детей мигрантов, которые не говорят на русском языке, до 3 человек в классе. Такая мера, по мнению ведомства, может помочь адаптации мигрантов в русскоговорящем обществе и также может снизить вероятность организации группировок детей мигрантов, что чревато конфликтами.

На сегодняшний день в школах региона обучается более 2,5 тысячи детей прибывших в регион иностранцев. Отмечается, что для учеников этой группы проводят специальные курсы адаптации, которая затрагивает не только языковой, но и социальный аспекты.

«Рекомендации получены, работаем над ними. Согласно рекомендациям Министерства просвещения комплектование классов детьми из семей мигрантов осуществляется с учётом уровня владения русским языком», — подтвердили получение рекомендаций в правительстве Тюменской области.
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Отметим, что тюменские педагоги отнеслись к рекомендациям с опаской, так как они предполагают, что не во всех случаях удастся соблюсти указанные условия, особенно с учетом переполненности школ и ростом численности учеников.

Также соблюдение выставленных рекомендаций затрудняет действующее законодательство. По словам юриста Григория Ковалева, в школу детей иностранцев, которые находятся в стране на законных условиях, принимают в том же порядке, что и российских детей. Соответственно при наплыве детей мигрантов придется, вероятнее всего, создавать дополнительные классы, чтобы соблюсти условия.

Фото: 1MI

Дальше — страшнее! Тюменская Тура экстремально мелеет

С каждым днем уровень воды снижается, сейчас он уже находится значительно ниже нулевой отметки при норме в 50-60 сантиметров. По предварительным данным, -50 сантиметров над нулем поста.

«Ожидается дальнейшее снижение уровней воды в реке Тура, формирование осенней межени. В дальнейшем уровень будет зависеть от выпадающих осадков на южном Урале и в Тюменской области», — отмечают специалисты.
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По словам доктора сельскохозяйственных наук Александра Моторина, Тура относится к типу рек, для которых характерна длительная и устойчивая межень. Осенью уровень воды в Туре стабильно снижается, это природный фактор. Но климатолог Екатерина Пестрякова указывает, что грядущая межень более опасна, чем летняя, так как в этот период меняется минеральный состав воды — солей становится больше, а вода в Туре и так признана загрязненной.

Некоторые предполагают, что в этом году для Туры закончится сезон сухих лет, однако в это верят не все. Есть предположения, что в следующем году ситуация может только усугубиться.

Фото: nfo.agt72.ru

На случай ЧС: в Тюмени опубликована интерактивная карта убежищ

На этой неделе Тюмени в открытом доступе появились адреса укрытий для населения в случае ЧС. Их разместили на портале цифровых сервисов. Всего в списке — около двух тысяч убежищ.

В перечне — подвалы жилых домов и учебных заведений, цокольные этажи зданий, подземные переходы и гаражи. По данным департамента безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени, убежища рассчитаны практически на 3 миллиона человек. С подробной картой можно ознакомиться здесь.

Заметим, ранее в открытом доступе в Тюмени карты расположения бомбоубежищ и укрытий не было. Для того, чтобы получить информацию о ближайшем укрытии тюменцам нужно было обращаться в местный учебно-консультационный пункт по ГО.

Фото: 1MI

Число заболевших растет: тюменских школьников отправят на всеобщий дистант?

По данным на 2 октября на дистанционный формат обучения переведены 86 классов в 36 школах.

По данным департамента образования Тюменской области, в регионе продолжается рост числа заболевших простудными заболеваниями. Данную тенденцию отмечают и в управлении Роспотребнадзора. Однако в настоящее время речи о повсеместном введении карантина в учебных заведениях не идет.

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«Согласно рекомендациям Роспотребнадзора приостановление образовательного процесса в отдельных классах (группах) осуществляется при отсутствии 20% и более детей по причине болезни. В настоящее время ситуация по заболеваемости в образовательных организациях стабильная и соответствует уровню заболеваемости, характерному для данного периода года», — сообщили в департаменте образования Тюменской области.
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