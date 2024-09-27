Власти запретили ветеранам СВО проводить митинг, а тюменцы жалуются на работу детсада

Posted 27 сентября, 12:58
Published 27 сентября, 12:58
Modified 27 сентября, 13:00
Updated 27 сентября, 13:00
Еще летом тюменский предприниматель подарил ветеранам СВО дома на своем участке в Перевалово. Но вскоре их ждало разочарование. Сначала дома не могли подключить к электричеству, а позже на имущество вовсе наложили арест. Ветераны спецоперации собирались выйти на митинг в центре города.
Однако тюменские власти отклонили запрос ветеранов СВО. Идея была отклонена из-за того, что в уведомлении о митинге отсутствовали подписи от организаторов. Но ветераны СВО не намерены сдаваться. Они планируют встретиться с Александром Моором.
После избиения девочки сверстницами в школьном туалете Александр Бастрыкин поручил провести проверку по данному факту.
Мать пострадавшего ребенка утверждает, что отец обидчицы — бывший работник органов и сейчас пытается выкрутить ситуацию в свою пользу. Главе Тюменского СК Александру Кублякову поручено провести проверку и доложить о проделанной работе.
Два жителя Заводоуковска попали в рабство в Тюменской области. У мужчин забрали документы и заставляли работать за еду. Как выяснилось, рабов держали в яме гаража, а на ночь над ней ставили машину, чтобы сбежать не было возможности.
Свою вину подсудимые отрицали, сообщив, что платили рабочим исправно, а те были готовы работать даже за сигареты, еду и алкоголь.
Родители детей, которые ходят во второй корпус детского сада №78, рассказали о нарушении их прав и ужасные условия содержания. Припоминают руководству и трагедию, произошедшую несколько лет назад, связанную со смертью одного из воспитанников. Тогда шестилетний ребенок погиб после того, как проглотил сдутый воздушный шарик.
Отмечается, что для родителей этой группы вскоре проведут собрания. Они будут организованы, чтобы решить возникшие проблемы и недопонимания.
Статусы мигрантов и гражданство страны не будут выдавать иностранцам, которые смогут подтвердить знание русского языка, даже, если у них имеются соответствующие сертификаты. Теперь, если иностранец будет обращаться за получением статуса мигранта или гражданства, ему придется подтвердить знание русского языка.
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