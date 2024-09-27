Власти запретили ветеранам СВО проводить митинг, а тюменцы жалуются на работу детсада

Родители детей, которые ходят во второй корпус детского сада №78, рассказали о нарушении их прав и ужасные условия содержания. Припоминают руководству и трагедию, произошедшую несколько лет назад, связанную со смертью одного из воспитанников. Тогда шестилетний ребенок погиб после того, как проглотил сдутый воздушный шарик.