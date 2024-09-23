В Тюмени фиксируется нехватка воспитателей, а отопительный сезон стартовал

Posted 23 сентября, 12:50
Published 23 сентября, 12:50
Modified 23 сентября, 12:50
Updated 23 сентября, 12:50
Стало известно, что отопительный сезон в нашем городе начался с сегодняшнего дня, 23 сентября. Запуск систем центрального отопления в областной столице будет проводиться в несколько этапов. Был опубликован полный график подключения домов Тюмени к теплу.
В конце минувшей недели постановление о начале отопительного сезона подписал глава администрации Тюмени Максим Афанасьев. В прошлом году отопительный сезон в областной столице стартовал 21 сентября.
Число заболевших внебольничной пневмонией растет в Тюменской области. За последние две недели этот показатель составил 63 на 100 тысяч населения, об этом рассказали в Роспотребнадзоре по региону.
Между тем, регистрируется сезонный рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и COVID-19. За последнюю неделю коронавирусная инфекция была выявлена более чем у 200 жителей Тюменской области.
Неприятный инцидент произошел в минувшие выходные. Супружеская пара (инвалиды-колясочники) хотела доехать до нужного места на автобусе № 30. Однако водитель автобуса отказал инвалидам в поездке. Свой отказ он пояснил тем, что в общественном транспорте разрешен проезд только одного человека в инвалидном кресле. Тюменцы с ограниченными возможностями здоровья были возмущены этой ситуацией.
Сенатор Совета Федерации Павел Тараканов, который завершает работу в верхней палате парламента, вернется на работу в правительство Тюменской области.
Есть сведения, что Павел Тараканов станет руководителем представительного органа правительства региона в Москве. Он займет должность заместителя губернатора Александра Моора.
В регионе не хватает более 150 воспитателей в детских садах. Свободными остаются 158 вакансий воспитателей, 47 вакансий младших воспитателей и 11 вакансий нянь.
Минимальный размер предлагаемого заработка составляет 24 тысячи 114 рублей, максимальный 35 тысяч 387 рублей. Между тем, по данным Росстата средняя заработная плата воспитателей в Тюменской области составляет 59 тысяч 717 рублей.