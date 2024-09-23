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Posted 23 сентября, 12:50

Published 23 сентября, 12:50

Modified 23 сентября, 12:50

Updated 23 сентября, 12:50

В Тюмени фиксируется нехватка воспитателей, а отопительный сезон стартовал

В Тюмени фиксируется нехватка воспитателей, а отопительный сезон стартовал

23 сентября 2024, 12:50
Фото: 1MI
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Итоги
В детских садах Тюменской области наблюдается острая нехватка воспитателей. Тем временем, в Тюмени начался отопительный сезон. Запуск систем центрального отопления будут проводить в несколько этапов.

В Тюмени стартовал отопительный сезон

Стало известно, что отопительный сезон в нашем городе начался с сегодняшнего дня, 23 сентября. Запуск систем центрального отопления в областной столице будет проводиться в несколько этапов. Был опубликован полный график подключения домов Тюмени к теплу.

В конце минувшей недели постановление о начале отопительного сезона подписал глава администрации Тюмени Максим Афанасьев. В прошлом году отопительный сезон в областной столице стартовал 21 сентября.

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Заболеваемость идет в гору

Число заболевших внебольничной пневмонией растет в Тюменской области. За последние две недели этот показатель составил 63 на 100 тысяч населения, об этом рассказали в Роспотребнадзоре по региону.

Между тем, регистрируется сезонный рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и COVID-19. За последнюю неделю коронавирусная инфекция была выявлена более чем у 200 жителей Тюменской области.

Число заболевших внебольничной пневмонией растет в Тюменской области
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Водитель не пустил инвалида в автобус

Неприятный инцидент произошел в минувшие выходные. Супружеская пара (инвалиды-колясочники) хотела доехать до нужного места на автобусе № 30. Однако водитель автобуса отказал инвалидам в поездке. Свой отказ он пояснил тем, что в общественном транспорте разрешен проезд только одного человека в инвалидном кресле. Тюменцы с ограниченными возможностями здоровья были возмущены этой ситуацией.

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Тараканов вернется в тюменское правительство

Сенатор Совета Федерации Павел Тараканов, который завершает работу в верхней палате парламента, вернется на работу в правительство Тюменской области.

Есть сведения, что Павел Тараканов станет руководителем представительного органа правительства региона в Москве. Он займет должность заместителя губернатора Александра Моора.

Павел Тараканов вернётся в правительство Тюменской области
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Наблюдается нехватка воспитателей

В регионе не хватает более 150 воспитателей в детских садах. Свободными остаются 158 вакансий воспитателей, 47 вакансий младших воспитателей и 11 вакансий нянь.

Минимальный размер предлагаемого заработка составляет 24 тысячи 114 рублей, максимальный 35 тысяч 387 рублей. Между тем, по данным Росстата средняя заработная плата воспитателей в Тюменской области составляет 59 тысяч 717 рублей.

Дефицитная профессия: в Тюменской области не хватает воспитателей
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