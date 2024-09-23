В Тюмени фиксируется нехватка воспитателей, а отопительный сезон стартовал

Неприятный инцидент произошел в минувшие выходные. Супружеская пара (инвалиды-колясочники) хотела доехать до нужного места на автобусе № 30. Однако водитель автобуса отказал инвалидам в поездке. Свой отказ он пояснил тем, что в общественном транспорте разрешен проезд только одного человека в инвалидном кресле. Тюменцы с ограниченными возможностями здоровья были возмущены этой ситуацией.