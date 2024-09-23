Отопительный сезон: кто первым получит тепло в Тюмени

Posted 23 сентября, 07:36
Published 23 сентября, 07:36
Modified 23 сентября, 16:37
Updated 23 сентября, 16:37
Первыми, 23 сентября, тепло получат жители Войновки, Ново-Патрушева, Восточных микрорайонов, Лесобазы, КПД, Республики-Воровского, Мельникайте, Ватутина, микрорайона Тарманы, Мыса.
24 сентября батареи станут горячими в домах и зданиях, расположенных в Заречных микрорайонах, Мелиораторов, Дома Печати, части центра города. 25 сентября тепло появится в МЖК, Тюменских микрорайонах, на Червишевском тракте.
26 сентября к теплу подключат Червишевский и Московский тракты, район «Маяка», Тюменской слободы, 27 сентября — Дом Обороны, Затюменку, Городище, ДОК, Московский тракт, КПД, центральную часть города и др.
Ранее «Наш Город» писал, что в конце минувшей недели постановление о начале отопительного сезона подписал глава администрации Тюмени Максим Афанасьев. В 2023 году отопительный сезон в областной столице стартовал 21 сентября.