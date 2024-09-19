В Тюмени растет заболеваемость опасными вирусами, а программиста осудят за госизмену

Весной этого года жительница Тюмени случайно облила двухлетнего сына кипятком в тот момент, когда заливала воду в стиральную машину. В результате несчастного случая ребенку был нанесен тяжкий вред здоровью по признаку расстройства жизненно важных функций организма человека, которые не могут быть компенсированы организмом самостоятельно.