В Тюмени растет заболеваемость опасными вирусами, а программиста осудят за госизмену

Posted 19 сентября, 13:00
Published 19 сентября, 13:00
Modified 19 сентября, 13:00
Updated 19 сентября, 13:00
С каждым днем все больше тюменцев начинают болеть. По словам врачей, сейчас наблюдается высокая степень заразности новых штаммов вирусов, они очень активно передаются воздушно-капельным путем, а также могут вызывать тяжелые последствия.
В нашем регионе заболеваемость коронавирусной инфекцией возросла на 45 процентов всего за неделю. Однако на росте заболеваемости сказывается не только сезонность, но и особая «заразность» современных вариантов болезней.
РУФСБ России по Тюменской области была выявлена связь местного программиста с иностранной организацией. Как выяснилось, айтишник сам предложил свои услуги иностранцам и выполнял поставленные недружественным государством задачи.
Теперь программисту грозит до 8 лет лишения свободы и штраф в размере миллиона рублей. В настоящий момент продолжается расследование преступления, а также проверяется причастность мужчины к другим возможным эпизодам.
Сенатор Совета Федерации от Тюменской области Павел Тараканов уходит в отставку. В будущем он планирует продолжить служить Тюменской области в региональной управленческой команде.
Есть информация, что место сенатора от исполнительной власти Тюменской области займет врио секретаря генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев.
В нашей стране в настоящий момент создается реестр мигрантов, незаконно находящихся на территории России. Людям, которые нелегально проживают на территории страны, не смогут пользоваться банками, заключать брак и оформлять детей в школу и детский сад.
Стоит отметить, что в текущем году в Тюменской области было выявлено на 26,4% больше нарушений в сфере миграционного законодательства.
Усиленный контроль за нелегалами может позитивно сказаться на обстановке в стране, отмечают эксперты и политологи.
Весной этого года жительница Тюмени случайно облила двухлетнего сына кипятком в тот момент, когда заливала воду в стиральную машину. В результате несчастного случая ребенку был нанесен тяжкий вред здоровью по признаку расстройства жизненно важных функций организма человека, которые не могут быть компенсированы организмом самостоятельно.
Мама пострадавшего вызвала скорую помощь спустя какое-то время, но было уже поздно — драгоценное время упущено. До этого она занималась самолечением: мазала мазью, давала обезболивающие препараты. Малыш скончался. Матери погибшего ребенка суд назначил наказание в виде ограничения свободы на год.