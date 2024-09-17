Силовики дежурят у тюменских школ, а под городом ударили первые заморозки

Posted 17 сентября, 12:50
Published 17 сентября, 12:50
Modified 17 сентября, 12:52
Updated 17 сентября, 12:52
Из-за угрозы террористических операций у тюменских школ дежурят силовики. Сотрудники правоохранительных органов ведут контроль за территорией рядом с учебными заведениями. Например, силовиков заметили в школах №92 и №45. При этом занятия в учебных заведениях проходят в штатном режиме.
Ранее в сети распространялись сообщения с угрозами терактов в школах, детских садах и торговых центрах города. В список попали 17 детсадов, школа и два торговых центра.
Между тем, ночью температура воздуха в пригородной части областной столицы опустилась ниже нуля. Еще зеленая трава покрылась инеем, рассказали тюменцы. Они публиковали фотографии в соцсетях.
В настоящее время столбики термометров в Тюмени показывают +15. В течение дня воздух прогреется до +16…+17. В среду, четверг и пятницу максимальная дневная температура воздуха, по прогнозам синоптиков, составит +19…+20. В ночные часы столбики термометров не опустятся ниже +5…+6.
В настоящее время в Тюмени остро стоит вопрос общественного транспорта. На его работу поступает все больше и больше жалоб от горожан. Автобусы не приходят по расписанию, салоны переполнены, а водители нагло выгоняют пассажиров на улицу. Также наблюдается нехватка водителей.
Среди причин ухудшения работы общественного транспорта эксперты выделяют: активную застройку, неграмотно составленные маршруты, отказ от новых видов транспорта.
На благоустройство кладбища, где захоронены тюменские бойцы специальной военной операции, потратят миллионы. Тендер стоимостью 22,7 миллионов рублей размещен на портале государственных закупок.
Отмечается, что заявки на участие в закупке будут принимать до 23 сентября текущего года, подведение итогов запланировано на 25 сентября.
30-летний житель Тюменской области был признан виновным в пропаганде экстремистской организации. Дело в том, что он публиковал в мессенджере Telegram нацистскую атрибутику и высказывал мысли экстремистского содержания в обсуждениях.
Суд арестовал его на 10 суток, а также оштрафовал на 30 тысяч рублей. Денежные средства, как уточнили в пресс-службе суда, пойдут в доход государства.