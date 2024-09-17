Силовики дежурят у тюменских школ, а под городом ударили первые заморозки

В настоящее время в Тюмени остро стоит вопрос общественного транспорта. На его работу поступает все больше и больше жалоб от горожан. Автобусы не приходят по расписанию, салоны переполнены, а водители нагло выгоняют пассажиров на улицу. Также наблюдается нехватка водителей.