В Тюменской области растут зарплаты, а жителей сел терроризирует стая волков

Появилась информация, что из Сибири на юг нашей страны можно будет добраться за 27 часов. Магистраль, о которой идет речь, называется «Юго-Западная хорда». Трасса из четырех-шести полос, начавшись в Тюмени, пройдет через Екатеринбург, Казань до примыкания к обходу Тольятти, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону и соединится с дальним обходом Краснодара.