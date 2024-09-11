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Posted 11 сентября, 12:50

Published 11 сентября, 12:50

Modified 11 сентября, 12:53

Updated 11 сентября, 12:53

В Тюменской области растут зарплаты, а жителей сел терроризирует стая волков

В Тюменской области растут зарплаты, а жителей сел терроризирует стая волков

11 сентября 2024, 12:50
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Итоги
В нашем регионе фиксируется рост заработной платы, так, средняя заработная плата составляет 83,5 тысячи рублей. Тем времени, жители тюменских сел опасаются нападений агрессивных волков.

Тюмень и Краснодар свяжет скоростная трасса

Появилась информация, что из Сибири на юг нашей страны можно будет добраться за 27 часов. Магистраль, о которой идет речь, называется «Юго-Западная хорда». Трасса из четырех-шести полос, начавшись в Тюмени, пройдет через Екатеринбург, Казань до примыкания к обходу Тольятти, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону и соединится с дальним обходом Краснодара.

На строительство «Юго-Западной хорды», по предварительным расчетам, понадобится 1,7 триллионов рублей. Сроки начала строительства пока неизвестны.

Тюмень и Краснодар свяжет скоростная трасса
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Грузовик съехал в кювет, скрываясь от полицейских

Сегодня, 11 сентября, в Ишиме Тюменской области произошла жесткая авария. Водитель грузовика пытался скрыться от дорожных полицейских и съехал в кювет. Автомобилист, управляющий машиной, был пьяным. До погони он выпивал со своими товарищами в местном заведении.

Остальных водителей задержали на следующий день. Один из них уже ранее был лишен за нетрезвую езду. Известно, что все мужчины перегоняли большегрузы из Читы в Тюмень.

В Тюменской области грузовик съехал в кювет, скрываясь от полицейских. ВИДЕО
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У тюменцев выросли зарплаты

По имеющейся информации, с 2021 по 2024 годы, реальная заработная плата жителей Тюменской области увеличилась на 25 процентов. Численность занятого населения Тюменской области составляет 753 тысячи человек. Средняя заработная плата составляет — 83,5 тысячи рублей. Об этом сообщил в ходе Губернаторских чтений директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.

У тюменцев выросли зарплаты. На сколько?
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Жителей тюменских деревень боятся стаю волков

О нападении хищников на домашний скот сообщают жители Вагайского района, деревень Абаул, Ренчики, Ишаир, села Большой Карагай. Так, волки уничтожили более двух десятков овец и бычков. Отстреливать диких зверей селянам пока не разрешают.

Жители сел и деревень опасаются, что хищные животные могут напасть и на людей. Расстрел разрешат в случае, если будут установлены соответствующие основания.

«Скоро на детей начнут нападать»: жителей тюменских сел терроризирует стая волков
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Вирусы атакуют тюменцев

Сейчас в нашем регионе растет сезонная заболеваемость. Тюменцы болеют ОРВИ, гриппом и коронавирусной инфекцией. По словам врачей, начинается сезон повышенной циркуляции вирусов, некоторые из которых могут привести к возникновению осложнений.

Рост численности заболевших можно связать с повышением циркуляции вирусов, а также сезонным понижением иммунитета на фоне гиповитаминоза, переменчивости погоды и переохлаждения.

Тройное поражение. Тюменцев атакуют опасные для жизни вирусы
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