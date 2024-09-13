Якушев станет сенатором от региона, а в тюменском детсаду сын мигрантов унижает детей

Тревогу забили родители воспитанников детского сада № 141. По их словам, агрессивный одногруппник издевается над ребятами: дерется в том числе и с девочками, воспитателем (уже уволились пять воспитателей из детсада), бьет по лицу и в живот, мочится на детей, и называет их «дети свиней». Эта ситуация затянулась: она длится уже более года.