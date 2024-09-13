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Posted 13 сентября, 13:00

Published 13 сентября, 13:00

Modified 13 сентября, 13:02

Updated 13 сентября, 13:02

Якушев станет сенатором от региона, а в тюменском детсаду сын мигрантов унижает детей

Якушев станет сенатором от региона, а в тюменском детсаду сын мигрантов унижает детей

13 сентября 2024, 13:00
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Дети
Появилась информация, что Владимир Якушев может стать сенатором от Тюменской области, решение примут до 1 октября. Тем временем, сын мигрантов унижает одногруппников в детском саду.

Юный тюменец терроризирует воспитанников детсада

Тревогу забили родители воспитанников детского сада № 141. По их словам, агрессивный одногруппник издевается над ребятами: дерется в том числе и с девочками, воспитателем (уже уволились пять воспитателей из детсада), бьет по лицу и в живот, мочится на детей, и называет их «дети свиней». Эта ситуация затянулась: она длится уже более года.

Все документы по факту происходящего в детском саду были направлены на имя прокурора Ленинского АО, уполномоченного по правам ребенка в Тюменской области Андрея Степанова. Также родители уже обратились за помощью в Русскую общину.

«Вы дети свиней!» В тюменском детсаду сын мигрантов унижает одногруппников
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ЧП на тюменской дороге

В центре города из едущего автомобиля выпал маленький ребенок. ЧП случилось на днях на перекрестке улиц Челюскинцев и Ленина. К счастью, другие автомобилисты не наехали на ребенка. Видеоролик опубликовали очевидцы в социальных сетях.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, рассказали «Нашему городу» в Госавтоинспекции по Тюменской области.

В центре Тюмени из едущего автомобиля выпал маленький ребенок
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Якушев станет сенатором от Тюменской области

Временно исполняющий обязанности секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев, вероятно, станет сенатором Совета Федерации от Тюменской области. Назначение может произойти до 1 октября. Сам Якушев в разговоре с журналистами не исключил такого сценария.

Владимир Якушев станет сенатором от Тюменской области
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В Тюменской области подорожало сливочное масло

Цены на сливочное масло в Тюменской области с начала этого года выросли на 10 процентов. Еще в начале 2024 года средняя стоимость килограмма составляла 856 рублей, сейчас же — 946 рублей.

Отмечается, что на рынке возник дефицит сливочного масла. Повышение цен на сливочное масло скажется на ценах на продукты питания и кондитерские изделия, что ощутит на себе непосредственно конечный потребитель, отмечают эксперты.

Цены на сливочное масло в Тюмени резко выросли из-за его нехватки
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Тюменец отсудил у турагентства крупную сумму за отдых в Таиланде

Тюменец хотел встретить Новый год с семьей в Таиланде. Он купил путевку больше, чем за миллион рублей. Однако один из членов семьи не смог поехать в путешествие, поэтому родные отказались от поездки.

Туроператор вернул меньше 400 тысяч рублей, сообщив, что остальная сумма является расходами агентства. Тюменец не согласился этим и подал в суд. Тюменский районный суд, ознакомившись с результатами дела, принял сторону истца.

Тюменец отсудил у турагентства больше 800 тысяч рублей за отдых в Таиланде
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