Якушев станет сенатором от региона, а в тюменском детсаду сын мигрантов унижает детей

Posted 13 сентября, 13:00
Published 13 сентября, 13:00
Modified 13 сентября, 13:02
Updated 13 сентября, 13:02
Тревогу забили родители воспитанников детского сада № 141. По их словам, агрессивный одногруппник издевается над ребятами: дерется в том числе и с девочками, воспитателем (уже уволились пять воспитателей из детсада), бьет по лицу и в живот, мочится на детей, и называет их «дети свиней». Эта ситуация затянулась: она длится уже более года.
Все документы по факту происходящего в детском саду были направлены на имя прокурора Ленинского АО, уполномоченного по правам ребенка в Тюменской области Андрея Степанова. Также родители уже обратились за помощью в Русскую общину.
В центре города из едущего автомобиля выпал маленький ребенок. ЧП случилось на днях на перекрестке улиц Челюскинцев и Ленина. К счастью, другие автомобилисты не наехали на ребенка. Видеоролик опубликовали очевидцы в социальных сетях.
В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, рассказали «Нашему городу» в Госавтоинспекции по Тюменской области.
Временно исполняющий обязанности секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев, вероятно, станет сенатором Совета Федерации от Тюменской области. Назначение может произойти до 1 октября. Сам Якушев в разговоре с журналистами не исключил такого сценария.
Цены на сливочное масло в Тюменской области с начала этого года выросли на 10 процентов. Еще в начале 2024 года средняя стоимость килограмма составляла 856 рублей, сейчас же — 946 рублей.
Отмечается, что на рынке возник дефицит сливочного масла. Повышение цен на сливочное масло скажется на ценах на продукты питания и кондитерские изделия, что ощутит на себе непосредственно конечный потребитель, отмечают эксперты.
Тюменец хотел встретить Новый год с семьей в Таиланде. Он купил путевку больше, чем за миллион рублей. Однако один из членов семьи не смог поехать в путешествие, поэтому родные отказались от поездки.
Туроператор вернул меньше 400 тысяч рублей, сообщив, что остальная сумма является расходами агентства. Тюменец не согласился этим и подал в суд. Тюменский районный суд, ознакомившись с результатами дела, принял сторону истца.