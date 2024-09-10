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Published Сегодня, 12:51

Modified Сегодня, 14:11

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Тюменки отмечают опасные места на карте, а в регионе растет заболеваемость Covid-19

Тюменки отмечают опасные места на карте, а в регионе растет заболеваемость Covid-19

10 сентября 2024, 12:51
Фото: Изображение Midjourney
Жительницы Тюмени считают нежелательным для прогулок ландшафтный парк у жилого комплекса «Правобережный». Тем временем, в области растет заболеваемость коронавирусной инфекцией, госпитализировано уже 34 человека.
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Рост заболеваемости Covid-19

В Тюменской области стремительно растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. Известно, что уже госпитализировано 34 человека. За минувшую неделю выявили 194 заболевших коронавирусом, на прошлой неделе — 184. Выздоровело 183 человека.

Осложненная обстановка наблюдается в соседних Свердловской и Челябинской областях. В Свердловской области за неделю коронавирусом заболели более 400 человек (один человек скончался), в Челябинской области — 277 (один человек скончался).

В Тюменской области выросла заболеваемость коронавирусом
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Опасное место для тюменок

Тюменка добавила на карту сайта «Попутчица» (следуя указаниям карты «Попутчица», россиянки будут избегать потенциально опасных мест, в приложении сообщать об угрозах, а комьюнити поможет найти единомышленниц по всей стране) нежелательный для прогулок ландшафтный парк у жилого комплекса «Правобережный». Пока это единственная точка, отмеченная в Тюмени и окрестностях.

Опасное для женщин место в Тюмени появилось на карте
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Чиновник ушел из тюменской мэрии

Заместитель главы Тюмени Владимир Третьяков покинул администрацию города. Накануне, 9 сентября, был его последний рабочий день. Градоначальник сообщил, что Третьяков переходит на другую должность. В тюменской мэрии он отвечал за имущественные отношения и строительство.

Важно, что Департамент безопасности жизнедеятельности возглавил Виталий Флянц.

Владимир Третьяков покинул тюменскую мэрию
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Заводоуковск и Голышманово лишатся статуса городских округов

Согласно требованиям, представленным в федеральных нормативных актах, Голышмановскому и Заводоуковскому городским округам должны быть присвоены статусы муниципальных округов.

Состав органов самоуправления при этом меняться не будет. Соответствующий законопроект рассмотрит региональный парламент.

Заводоуковск и Голышманово лишатся статуса городских округов
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Борьба мусульман и властей за здание

Несколько лет местная мусульманская религиозная организация «Крынкуль» пытается отсудить у мэрии города здание бывшей школы №52 в Казарово. Власти определили помещение под библиотеку, которую просили местные жители, но историческая справка показала, что здание имеет религиозное назначение.

Точку в этом деле может поставить только Верховный суд, но до него еще предстоит дойти. Юристы, специализирующиеся на имущественных вопросах говорят о том, что право в итоге будет за тем, кто предоставит более твердое обоснование принадлежности здания.

Книги против мечети. Мусульмане сражаются с властями Тюмени за здание библиотеки
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