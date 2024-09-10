Тюменки отмечают опасные места на карте, а в регионе растет заболеваемость Covid-19

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
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Updated Сегодня, 14:11
В Тюменской области стремительно растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. Известно, что уже госпитализировано 34 человека. За минувшую неделю выявили 194 заболевших коронавирусом, на прошлой неделе — 184. Выздоровело 183 человека.
Осложненная обстановка наблюдается в соседних Свердловской и Челябинской областях. В Свердловской области за неделю коронавирусом заболели более 400 человек (один человек скончался), в Челябинской области — 277 (один человек скончался).
Тюменка добавила на карту сайта «Попутчица» (следуя указаниям карты «Попутчица», россиянки будут избегать потенциально опасных мест, в приложении сообщать об угрозах, а комьюнити поможет найти единомышленниц по всей стране) нежелательный для прогулок ландшафтный парк у жилого комплекса «Правобережный». Пока это единственная точка, отмеченная в Тюмени и окрестностях.
Заместитель главы Тюмени Владимир Третьяков покинул администрацию города. Накануне, 9 сентября, был его последний рабочий день. Градоначальник сообщил, что Третьяков переходит на другую должность. В тюменской мэрии он отвечал за имущественные отношения и строительство.
Важно, что Департамент безопасности жизнедеятельности возглавил Виталий Флянц.
Согласно требованиям, представленным в федеральных нормативных актах, Голышмановскому и Заводоуковскому городским округам должны быть присвоены статусы муниципальных округов.
Состав органов самоуправления при этом меняться не будет. Соответствующий законопроект рассмотрит региональный парламент.
Несколько лет местная мусульманская религиозная организация «Крынкуль» пытается отсудить у мэрии города здание бывшей школы №52 в Казарово. Власти определили помещение под библиотеку, которую просили местные жители, но историческая справка показала, что здание имеет религиозное назначение.
Точку в этом деле может поставить только Верховный суд, но до него еще предстоит дойти. Юристы, специализирующиеся на имущественных вопросах говорят о том, что право в итоге будет за тем, кто предоставит более твердое обоснование принадлежности здания.