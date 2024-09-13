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Posted 13 сентября, 04:34

Published 13 сентября, 04:34

Modified 13 сентября, 04:36

Updated 13 сентября, 04:36

В Тюменской области из-за нехватки подорожало сливочное масло

Цены на сливочное масло в Тюмени резко выросли из-за его нехватки

13 сентября 2024, 04:34
Фото: 1MI

В Тюменской области из-за нехватки подорожало сливочное масло

Цены на сливочное масло в Тюменской области с начала этого года выросли на 10%. Если в начала года средняя стоимость килограмма составляла 856 рублей, то сегодня — 946 рублей.

Подорожало и фасованное сливочное масло — 180-граммовая пачка масла (жирность 82,5%) стоит теперь 199-244 рубля. По прогнозам доцента кафедры экономической теории и поведенческой экономики университета «Синергия» Маргариты Кобец, рост цен на данный продукт продолжится.

«Прогнозируется, что масло 82,5% подорожает к концу года на 10%, поскольку на рынке возник его дефицит. Повышение цен на сливочное масло скажется на ценах на продукты питания и кондитерские изделия, что ощутит на себе непосредственно конечный потребитель», — отметила эксперт.

Помимо дефицита, на увеличение стоимости сливочного масла оказали влияние рост биржевых цен на данный продукт на 43%, производственные издержки и подорожание молока, пишет РБК Тюмень.

Сливочное масло, наряду с сахаром и сыром, стало лидером среди продуктов, которые сильнее всего подорожали с начала этого года. В целом цены на продовольственные товары в Тюменской области увеличились на 1,6% (по стране — на 4,2%).

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с начала 2024 года цены на обогреватели и радиаторы выросли на 10-20%. Причиной подорожания стал общий уровень инфляции в стране, а также увеличение цен на сырье и энергоносители.

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