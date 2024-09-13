Цены на сливочное масло в Тюмени резко выросли из-за его нехватки

Posted 13 сентября, 04:34
Published 13 сентября, 04:34
Modified 13 сентября, 04:36
Updated 13 сентября, 04:36
Подорожало и фасованное сливочное масло — 180-граммовая пачка масла (жирность 82,5%) стоит теперь 199-244 рубля. По прогнозам доцента кафедры экономической теории и поведенческой экономики университета «Синергия» Маргариты Кобец, рост цен на данный продукт продолжится.
«Прогнозируется, что масло 82,5% подорожает к концу года на 10%, поскольку на рынке возник его дефицит. Повышение цен на сливочное масло скажется на ценах на продукты питания и кондитерские изделия, что ощутит на себе непосредственно конечный потребитель», — отметила эксперт.
Помимо дефицита, на увеличение стоимости сливочного масла оказали влияние рост биржевых цен на данный продукт на 43%, производственные издержки и подорожание молока, пишет РБК Тюмень.
Сливочное масло, наряду с сахаром и сыром, стало лидером среди продуктов, которые сильнее всего подорожали с начала этого года. В целом цены на продовольственные товары в Тюменской области увеличились на 1,6% (по стране — на 4,2%).
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с начала 2024 года цены на обогреватели и радиаторы выросли на 10-20%. Причиной подорожания стал общий уровень инфляции в стране, а также увеличение цен на сырье и энергоносители.