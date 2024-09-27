В Тюменской области нашли двух мужчин, которых насильно держали в рабстве

Posted 27 сентября, 07:01
Published 27 сентября, 07:01
Modified 27 сентября, 07:12
Updated 27 сентября, 07:12
Как сообщает объединенная пресс-служба судов, в рабство попали два местных жителя, которым предложили работу на стройке трое работодателей, сначала они обещали платить, а потом забрали документы, заставили работать насильно, избивали за неповиновение и держали в яме.
Как выяснилось уже на суде, обвиняемые обманным путем завладели документами потерпевших, а одного вообще — похитили и насильно вывезли на стройку. Держали рабов в яме гаража, а на ночь над ней ставили машину, чтобы сбежать не было возможности, хотя попытки побега потерпевшими предпринимались.
Свою вину подсудимые отрицали, сообщив, что платили рабочим исправно, а те были готовы работать даже за сигареты, еду и алкоголь.
Ранее сообщалось о похожем случае с мужчиной из Омской области. Он 24 года был рабом в одном из сел Тюменской области.
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