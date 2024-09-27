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Posted 27 сентября, 07:01

Published 27 сентября, 07:01

Modified 27 сентября, 07:12

Updated 27 сентября, 07:12

В Тюмени нашли двух мужчин, которых заставляли трудиться в рабстве

В Тюменской области нашли двух мужчин, которых насильно держали в рабстве

27 сентября 2024, 07:01
Фото: Изображение Midjourney

В Тюмени нашли двух мужчин, которых заставляли трудиться в рабстве

Сюжет
Суд
В Тюменской области силовики нашли еще двух мужчин, которых насильно держали в рабстве. Ими оказались два жителя Заводоуковска, у которых забрали документы и заставляли работать за еду.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов, в рабство попали два местных жителя, которым предложили работу на стройке трое работодателей, сначала они обещали платить, а потом забрали документы, заставили работать насильно, избивали за неповиновение и держали в яме.

Как выяснилось уже на суде, обвиняемые обманным путем завладели документами потерпевших, а одного вообще — похитили и насильно вывезли на стройку. Держали рабов в яме гаража, а на ночь над ней ставили машину, чтобы сбежать не было возможности, хотя попытки побега потерпевшими предпринимались.

Свою вину подсудимые отрицали, сообщив, что платили рабочим исправно, а те были готовы работать даже за сигареты, еду и алкоголь.

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Ранее сообщалось о похожем случае с мужчиной из Омской области. Он 24 года был рабом в одном из сел Тюменской области.

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#Александр Смирнов#Суд#Новости тюмени#Работа#Тюменский суд
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