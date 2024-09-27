В Тюменской области нашли двух мужчин, которых насильно держали в рабстве

Как выяснилось уже на суде, обвиняемые обманным путем завладели документами потерпевших, а одного вообще — похитили и насильно вывезли на стройку. Держали рабов в яме гаража, а на ночь над ней ставили машину, чтобы сбежать не было возможности, хотя попытки побега потерпевшими предпринимались.