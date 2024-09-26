В Тюмени дорожает бензин, а ветераны СВО идут на митинг за свои дома

Posted 26 сентября, 12:58
Published 26 сентября, 12:58
Modified 26 сентября, 13:01
Updated 26 сентября, 13:01
Ветераны СВО собираются на митинг, чтобы защитить дома под Тюменью. Все дело в том, что еще летом предприниматель Станислав Борисов подарил ветеранам СВО дома на своем участке в Перевалово. Однако тут их ждало разочарование. Сначала дома не могли подключить к электричеству, а позже на имущество вовсе наложили арест. Теперь ветераны готовятся к борьбе за домовладения.
В субботу, 28 сентября, запланирован пикет ветеранов спецоперации. Однако, несмотря на то, что они уведомили о нем городскую администрацию, им необходимо получить разрешение. В противном случае их могут арестовать и составить протокол за административное правонарушение.
Уже долгое время тюменцы заваливают социальные сети недовольствами из-за работы общественного транспорта. Так, на маршруты стало выходить меньше автобусов (те, которые приходят, переполненные). По словам властей, проблема возникла из-за нехватки кадров. Они отметили, что работа по урегулированию ситуации уже началась.
Эксперты рассказали, почему в Тюменской области дорожает бензин (и, вероятно, цены будут только повышаться). Специалисты объясняют, что основная часть переплаты за бензин — это акцизы и налоги, которые приходится уплачивать поставщикам топлива и, чтобы минимизировать расходы, они поднимают цены. На подорожании топлива также сказывается олигополия в сфере бензина.
В Тобольске Тюменской области похоронят погибшего в зоне специальной военной операции Вильдана Мусина. Отважный боец и многодетный отец отдал жизнь во время выполнения боевой задачи.
О погибшем солдате спецоперации отзываются как о порядочном, добром и отзывчивом семьянине и отце четверых детей. Он всегда помогал своим близким и был рядом. Мужчине было 42 года, когда он погиб на фронте.
Жители улицы Судостроителей в Тюмени жалуются на отсутствие горячей воды. Уже больше полугода они вынуждены пользоваться только холодной водой. Как рассказали местные, на участке неподалеку вырыли яму для ремонта теплосетей, однако и этот процесс встал, а воды до сих пор нет.
После неоднократных жалоб тюменцев в УСТЭК сообщили, что воду не давали из-за неисправностей на линии подачи теплоснабжения. При ее осмотре вскрылись дефекты, из-за чего пришлось полностью перестраивать котельную и переносить сроки подачи водоснабжения.
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