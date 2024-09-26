В Тюмени дорожает бензин, а ветераны СВО идут на митинг за свои дома

Ветераны СВО собираются на митинг, чтобы защитить дома под Тюменью. Все дело в том, что еще летом предприниматель Станислав Борисов подарил ветеранам СВО дома на своем участке в Перевалово. Однако тут их ждало разочарование. Сначала дома не могли подключить к электричеству, а позже на имущество вовсе наложили арест. Теперь ветераны готовятся к борьбе за домовладения.