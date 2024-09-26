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Posted 26 сентября, 08:15

Published 26 сентября, 08:15

Modified 26 сентября, 08:29

Updated 26 сентября, 08:29

Жители одной из улиц Тюмени более полугода живут без горячей воды

Жители одной из улиц Тюмени более полугода живут без горячей воды

26 сентября 2024, 08:15
Фото: 1MI
Жители улицы Судостроителей жалуются на отсутствие горячей воды. Несколько домов пользуются только холодной еще с весны.

Как сообщает портал 72.ru, без воды остаются жители домов №5, 7, 13, 25, 27 и 29. Горячее водоснабжение обещали дать 16 сентября. Однако его до сих пор нет.

Как рассказали местные жители, на участке неподалеку вырыли яму для ремонта теплосетей, однако и этот процесс встал, а воды до сих пор нет.

Как сообщили в УСТЭК, воду не давали из-за неисправностей на линии подачи теплоснабжения, при ее осмотре вскрылось несколько дефектов, из-за чего пришлось полностью перестраивать котельную и переносить сроки подачи воды.

Подать воду в дома должны были еще вчера.

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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени назначили нового замгубернатора.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Горячая вода
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