Пока старый сидит. В Тюмени назначили нового замгубернатора

Posted 26 сентября, 07:48
Published 26 сентября, 07:48
Modified 26 сентября, 07:53
Updated 26 сентября, 07:53
Как рассказали инсайдеры, знакомые с ситуацией, Перевалову передали полномочия бывшего замгубернатора Вячеслава Вахрина, который находится под арестом и проходит по уголовному делу.
При этом официально информацию тюменское правительство о назначении еще не подтвердило. Сообщается, что анонс состоится позднее.
Ранее сообщалось о том, что Владимир Якушев станет сенатором от Тюменской области, заменив Павла Тараканова на этом посту.
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