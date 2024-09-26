nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 сентября, 07:48

Published 26 сентября, 07:48

Modified 26 сентября, 07:53

Updated 26 сентября, 07:53

В Тюмени назначили нового замгубернатора

Пока старый сидит. В Тюмени назначили нового замгубернатора

26 сентября 2024, 07:48
Фото: 1MI

В Тюмени назначили нового замгубернатора

Тюменские власти назначили нового замгубернатора. Им стал Павел Перевалов, руководитель главного управления строительства области. Об этом сообщает URA.RU.

Как рассказали инсайдеры, знакомые с ситуацией, Перевалову передали полномочия бывшего замгубернатора Вячеслава Вахрина, который находится под арестом и проходит по уголовному делу.

При этом официально информацию тюменское правительство о назначении еще не подтвердило. Сообщается, что анонс состоится позднее.

Пустить в ход кулаки! Тюменские политики призвали драться с мигрантами
Узнать подробнее

Ранее сообщалось о том, что Владимир Якушев станет сенатором от Тюменской области, заменив Павла Тараканова на этом посту.

Читайте также:
Павел Тараканов вернётся в правительство Тюменской областиВладимир Якушев станет сенатором от Тюменской областиТюменские власти раскрыли, почему работа мэра и губернатора такая дорогая
#Александр Смирнов#Общество#Политика#Новости тюмени
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика