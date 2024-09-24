Тюменский Бульвар Воды стал первым в России

Posted 24 сентября, 10:50
Published 24 сентября, 10:50
Modified 24 сентября, 10:52
Updated 24 сентября, 10:52
Соответствующее решение приняла общественная комиссия по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети в границах города Тюмени.
Из всего объема воды на нашей планете, пресная вода составляет всего 2,5 процента. Только 0,3 процента пресной воды на поверхности Земли, остальная в недрах или льдах. Чтобы привлечь внимание к сохранению водных ресурсов и людям, обеспечивающим водоподготовку и очистку сточных вод до экологических нормативов, в год 160-летия первого в Сибири водопровода мы благоустроили территорию в Восточном административном округе города Тюмени и предлагаем дать ей наименование — Бульвар Воды, — обратилась к членам комиссии руководитель пресс-службы «Росводоканал Тюмень» Ирина Айданова.
Бульвар расположился на территории 8 тысяч 345 квадратных метров. Пешеходные дорожки ведут к «сухому фонтану», который украшен стилизованной каплей воды. Рядом располагаются зона отдыха с качелями, лавочками и информационными стендами, где представлена короткая, но интересная информация о развитии первого в Сибири водопровода и ценности воды на планете. Продолжает бульвар безопасная детская игровая площадка.
Отметим, предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают чистой водой 7,2 млн жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Южно-Сахалинске, Тихорецке, Томске, Тюмени и Тюменском районе. Ежегодно специалисты предприятия подают в сеть 700 млн кубометров воды и принимают на очистку 650 млн кубометров стоков. Компания эксплуатирует 24 тысячи км водопроводных и канализационных сетей. На долю «Росводоканала» приходится 30% рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ), обслуживаемого частными операторами.
Предприятие обслуживает более 3,5 тысяч километров сетей водоснабжения и водоотведения в Тюменской агломерации. 80% водопроводных труб выполнены из современных полимерных материалов. За последние 5 лет удалось на 60% снизить число повреждений сетей и на 55% уменьшить количество аварийных отключений воды. Кроме того, «Росводоканал» следует международным принципам ESG. Так, с 2010 по 2023 годы на природоохранную деятельность было направлено свыше 6,1 миллиардов рублей.