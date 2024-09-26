Тюменец ударил водителя трубой после ДТП

Posted 26 сентября, 05:05
Published 26 сентября, 05:05
Modified 26 сентября, 05:07
Updated 26 сентября, 05:07
Как стало известно из материалов дела, инцидент произошел на Окружной дороге вблизи Авторемонтной. Между водителем-пострадавшим, вторым водителем и пассажиром началась ссора.
Пассажир одного из авто, вооружившись металлической трубой, ударил по лицу пострадавшему. Он получил вред здоровью средней тяжести.
Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до трёх лет лишения свободы.
Ранее «Наш город» писал, что на тюменской «трассе смерти» произошел страшный дорожный инцидент. Водитель легковушки погиб, столкнувшись с грузовиком.