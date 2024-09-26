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Posted 26 сентября, 05:05

Published 26 сентября, 05:05

Modified 26 сентября, 05:07

Updated 26 сентября, 05:07

Тюменец ударил водителя трубой после ДТП

Тюменец ударил водителя трубой после ДТП

26 сентября 2024, 05:05
Фото: 1MI
Сюжет
ДТП
В Тюмени разборки между местными жителями в результате ДТП закончились дракой. Об этом сообщает УМВД России по региону.

Как стало известно из материалов дела, инцидент произошел на Окружной дороге вблизи Авторемонтной. Между водителем-пострадавшим, вторым водителем и пассажиром началась ссора.

Пассажир одного из авто, вооружившись металлической трубой, ударил по лицу пострадавшему. Он получил вред здоровью средней тяжести.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до трёх лет лишения свободы.

Ранее «Наш город» писал, что на тюменской «трассе смерти» произошел страшный дорожный инцидент. Водитель легковушки погиб, столкнувшись с грузовиком.

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