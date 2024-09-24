Экс-заместителя мэра Тюмени отправили под арест, а люди требуют выключить отопление

Пока проект находится на доработке (необходимо уточнить критерии понятия «отказ от деторождения»). Только вот правозащитники уже предвкушают ряд серьезных проблем. Вообще, есть вероятность того, что движение «чайлдфри» могут признать экстремистским, так как это может быть необходимо для введения запрета на пропаганду.