Экс-заместителя мэра Тюмени отправили под арест, а люди требуют выключить отопление

Posted 24 сентября, 12:56
Published 24 сентября, 12:56
Modified 24 сентября, 12:58
Updated 24 сентября, 12:58
В Тюмени по делу о мошенничестве был арестован тюменский предприниматель и экс-заместитель мэра города Сергей Роженцев (с 2009 по 2012 годы он курировал вопросы промышленности, транспорта, связи и торговли в Тюмени).
Есть информация, что речь идет о мошеннических действиях в рамках поставок в зону специальной военной операции. Размер общей суммы предполагаемых убытков в настоящее время выясняется.
В России готовят законопроект, предусматривающий административную ответственность за пропаганду идеологии чайлдфри (сознательный выбор не иметь детей), включая использование СМИ и интернета для этих целей.
Пока проект находится на доработке (необходимо уточнить критерии понятия «отказ от деторождения»). Только вот правозащитники уже предвкушают ряд серьезных проблем. Вообще, есть вероятность того, что движение «чайлдфри» могут признать экстремистским, так как это может быть необходимо для введения запрета на пропаганду.
Как стало известно, в нашем регионе растет заболеваемость коронавирусной инфекцией и ОРВИ. Многие классы в регионе уходят на карантин из-за увеличения случаев заболеваемости. Кроме того, врачи говорят о серьезной опасности осложнений, вызываемых современными вирусами.
При обнаружении неприятных симптомов стоит как можно оперативнее обращаться к специалистам, чтобы они помогли подобрать эффективный вариант лечения.
Тюменцы массово просят выключить отопление, жалуясь на нестерпимую жару в помещениях. Некоторые горожане и вовсе вынуждены включать кондиционеры, чтобы не было так жарко.
К концу этой недели в Тюмени потеплеет до +19. Соответственно в квартирах, где на радиаторах не стоят терморегуляторы, позволяющие регулировать температуру, невозможно будет находиться.
На участке в районе аэропорта Плеханово возведут новый торговый центр и объекты дорожного сервиса. Заявки на участие в аукционе будут принимать до 18 октября текущего года. Торги состоятся 1 ноября 2024 года. Участок площадью 0,81 гектара выставлен на продажу за 81 миллион рублей.