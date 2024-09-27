Чебурашка из кошмара. Родители пожаловались на условия содержания в тюменском детсаду

Posted 27 сентября, 06:12
Published 27 сентября, 06:12
Modified 27 сентября, 06:24
Updated 27 сентября, 06:24
Родители воспитанников детского сада «Чебурашка» рассказали, что их детей не выпускают на прогулку, им не обеспечивают безопасные условия, а также держат в одной группе с детьми разных возрастов — от нескольких месяцев до 6 лет.
«Лицо, занимающее должность заведующего, не реагирует на претензии родителей по поводу условий содержания детей. Дело в том, что в нашу группу для детей возрастом два года добавили детей разного возраста (дети до года и 6 лет). Мы считаем, что права наших детей нарушаются, так как дети не выходят на прогулку, находятся в постоянном стрессе из-за постоянного плача малышей, а также возможно несоблюдение каких-либо условий безопасности на базе учреждения, что может негативно сказаться на жизни и здоровье ребенка», — сообщают родители.
Они отмечают, что дети до года требуют особого внимания, а потому в общей группе воспитатель занимается преимущественно младшими детьми, не обращая должного внимания на двухгодовалых детей родителей, сообщающих о проблемах в саду. Однако они также указывают, что претензий к воспитателю у них нет.
«Она очень хорошая и ценный сотрудник, дети ее очень любят, но ей одной с нянечкой не справиться с таким количеством маленьких детей. О каком уходе, оздоровлении, развитии наших детей может идти речь?! Мы обратились к заведующему детским садом, чтобы решить вопрос о том, чтобы из нашей группы перевели малышей, которым ещё нет и года, так как они нуждаются в другом уходе, и чтобы наша воспитатель могла полноценно уделять время нашим детям. Но руководство садика не реагирует на обращения родителей по поводу имеющихся нарушений и неудовлетворительных условий содержания детей. Поэтому мы просим помощи», — пишут обеспокоенные родители.
Говоря о возможном несоблюдении норм безопасности для детей, родители припоминают садику инцидент 2018 года, в результате которого один из малышей погиб. Они опасаются, что произошедшее может повториться.
Шесть лет назад осенью четырехлетний мальчик Андрей гулял с другими детьми на территории садика. Он нашел сдутый воздушный шарик, потянул его в рот и проглотил. Ребенку сразу стало плохо, он потерял сознание. Медики детского сада не понимали, что случилось с малышом, однако его состояние ухудшалось. Скорая госпитализировала ребенка в ОКБ №1, где шарик извлекли, однако это не помогло. Ребенок впал в кому.
Пока за жизнь мальчика боролись врачи, в садике проходило расследование по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших причинение вреда здоровью малолетнему. Позже было установлено, что ребёнок погиб вследствие неосторожности и ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей преподавателя. Тогда из садика уволились воспитатель и заведующая, уход последней в департаменте образования просили не связывать с трагедией.
Через полтора месяца ребенок скончался в больнице, так и не придя в сознание. Воспитательницу по делу признали виновной, однако ответственности она не понесла из-за истечения срока давности — суд вынес решение только в 2021 году. Позже педагог пыталась оспорить приговор, указывая, что мальчик принес шарик из дома, что запрещено правилами садика, однако былое решение оставили в силе.
Сейчас с детском саду «Чебурашка» новая заведующая Инга Романовская. «Нашему городу» по вопросам жалоб родителей, она сообщила, что они не совсем достоверны и в детском саду нет групп со значительным возрастным размахом.
«Нет у нас такого, чтобы дети 2 года и 6 лет были в одной группе. Есть только совмещенная группа, где дети возрастом один годик и полтора годика, ввиду того что воспитатель ушла на больничный с последующим увольнением, а помощник в отпуске. Детей малое количество ходило, и их объединили. Сейчас выходит воспитатель и помощник, а потому группы будут переформированы. Ненормативного превышения у нас в детском саду нет», — заверила заведующая.
Также Романовская рассказала о том, что ей поступало обращение от родителей. После его получения руководство садика и родители договорились о том, что как только помощник выйдет из отпуска, дети будут снова расформированы по более узким возрастным группам. Также родителям предлагали перевести детей в группу другого корпуса, но это предложение родителей не удовлетворило.
«Количество нормативное, детей в группе 18, по списку 32. То есть общее количество детей норме соответствует. Работает один помощник воспитателя — няня, а также два воспитателя присутствуют в группе, это более чем достаточно», — рассказала Романовская.
Также, как рассказала заведующая, для родителей этой группы вскоре проведут собрания для того, чтобы решить возникшие проблемы и недопонимания.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменской области в настоящее время свободными остаются 158 вакансий воспитателей, 47 вакансий младших воспитателей и 11 вакансий нянь. Минимальный размер предлагаемого заработка составляет 24 тысячи 114 рублей, максимальный 35 тысяч 387 рублей.
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