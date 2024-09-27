Чебурашка из кошмара. Родители пожаловались на условия содержания в тюменском детсаду

Также Романовская рассказала о том, что ей поступало обращение от родителей. После его получения руководство садика и родители договорились о том, что как только помощник выйдет из отпуска, дети будут снова расформированы по более узким возрастным группам. Также родителям предлагали перевести детей в группу другого корпуса, но это предложение родителей не удовлетворило.