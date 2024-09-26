«Самое красивое место». Тюменка рассказала об удивительной поездке на Камчатку
26 сентября 2024, 11:51
Фото: 1MI
Тюменка рассказала об удивительной поездке на Камчатку
Многие хотят попасть на Камчатку — полуостров в северо-восточной части Евразии на территории России, омываемый Охотским, Беринговым морями и Тихим океаном. Тюменка рассказала о незабываемом путешествии в самый восточный регион России.
Сборы на Камчатку
По словам тюменки, она потратила 69 тысяч рублей на далекое путешествие с палатками и большими рюкзаками на 10 дней. В цену входило: трансфер на маршруте, сопровождение двух инструкторов, общественное снаряжение, трехразовое питание на маршруте. За авиабилеты туда и обратно она отдала 48 тысяч рублей.
С собой она взяла пару футболок, теплые носки, теплый костюм, треккинговые ботинки, дождевик, хозяйственные перчатки, средства личной гигиены, фонарик, ветровку и другие необходимые вещи.
Путешественница предупреждает: смена часовых поясов весьма ощутима: целых семь часов разницы с Тюменью.
Экскурсия по Петропавловску-Камчатскому
На изучение Петропавловска-Камчатского тюменка и ее спутники потратили целый день. Это небольшой городок, украшаемый пятиэтажками с узнаваемыми муралами (произведения настенной живописи большого размера).
Туристка выделила озеро Култучное, сопку Мишенную, красивейшую набережную и городской пляж. Интересно, что городок расположен на склонах нескольких сопок и имеет форму необычной чаши.
Фото: 1MI
Долгий, но интересный поход
На следующий день путешественники отправились в поход. До первой остановки — подножия вулкана Горелый — они добирались три часа. Тюменка отметила, что высота вулкана составляет 1829 метров. Несмотря на это, подъем не сложный, склоны пологие.
— Спустя несколько часов мы поднялись к кратеру. Он оказался огромным! Там-то и открылась вся красота. На дне — голубое кислотное озеро. Спускаться туда опасно. Тем более, что вулкан действующий — видны поднимающиеся от земли испарения. Вообще ощущения необычные: ты стоишь на вершине и понимаешь, что перед тобой вулкан, который ведет глубоко в недра планеты. От этого мурашки по коже, — рассказала тюменка изданию «Вслух.ru».
По дороге к следующей остановке — вулкану Мутновский — тюменские туристы наслаждались удивительными видами: песчаным дном высохшего озера, зелеными холмами, водными потоками…
Наша землячка осталась в восторге от водопада Опасный, который берет свое начало на склонах вулкана Мутновская сопка.
— Каньон выглядит впечатляюще. Это глубокое ущелье со стенами причудливых форм и расцветок. Как водится, приближаться к краю опасно, — отметила девушка.
Фото: 1MI
Авачинский вулкан
После туристы отправились к Авачинскому вулкану. Это действующий вулкан, в южной части Восточного хребта, к северу от Петропавловска-Камчатского, в междуречье рек Авачи и Налычева. Его высота — 2 741 метр. Путь усложняли камешки, напоминающие керамзит, добавила девушка.
Как оказалось, спускаться было еще труднее.
— Я упала раз пятнадцать, но спустилась до относительно ровного участка. А в награду за все унижения мне были потрясающие виды с высоты, — рассказала тюменка.
По признанию девушки, несмотря на испытания, которые ей пришлось пережить, столько ярких эмоций она не получила бы ни в одном пятизвездочном отеле Турции. Она назвала Камчатку одним из самых красивых мест на планете.
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