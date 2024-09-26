«Самое красивое место». Тюменка рассказала об удивительной поездке на Камчатку

По словам тюменки, она потратила 69 тысяч рублей на далекое путешествие с палатками и большими рюкзаками на 10 дней. В цену входило: трансфер на маршруте, сопровождение двух инструкторов, общественное снаряжение, трехразовое питание на маршруте. За авиабилеты туда и обратно она отдала 48 тысяч рублей.