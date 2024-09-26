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Posted 26 сентября, 11:51

Published 26 сентября, 11:51

Modified 26 сентября, 11:53

Updated 26 сентября, 11:53

Тюменка рассказала об удивительной поездке на Камчатку

«Самое красивое место». Тюменка рассказала об удивительной поездке на Камчатку

26 сентября 2024, 11:51
Фото: 1MI

Тюменка рассказала об удивительной поездке на Камчатку

Многие хотят попасть на Камчатку — полуостров в северо-восточной части Евразии на территории России, омываемый Охотским, Беринговым морями и Тихим океаном. Тюменка рассказала о незабываемом путешествии в самый восточный регион России.

Сборы на Камчатку

По словам тюменки, она потратила 69 тысяч рублей на далекое путешествие с палатками и большими рюкзаками на 10 дней. В цену входило: трансфер на маршруте, сопровождение двух инструкторов, общественное снаряжение, трехразовое питание на маршруте. За авиабилеты туда и обратно она отдала 48 тысяч рублей.

С собой она взяла пару футболок, теплые носки, теплый костюм, треккинговые ботинки, дождевик, хозяйственные перчатки, средства личной гигиены, фонарик, ветровку и другие необходимые вещи.

Путешественница предупреждает: смена часовых поясов весьма ощутима: целых семь часов разницы с Тюменью.

Экскурсия по Петропавловску-Камчатскому

На изучение Петропавловска-Камчатского тюменка и ее спутники потратили целый день. Это небольшой городок, украшаемый пятиэтажками с узнаваемыми муралами (произведения настенной живописи большого размера).

Туристка выделила озеро Култучное, сопку Мишенную, красивейшую набережную и городской пляж. Интересно, что городок расположен на склонах нескольких сопок и имеет форму необычной чаши.

Фото: 1MI

Долгий, но интересный поход

На следующий день путешественники отправились в поход. До первой остановки — подножия вулкана Горелый — они добирались три часа. Тюменка отметила, что высота вулкана составляет 1829 метров. Несмотря на это, подъем не сложный, склоны пологие.

— Спустя несколько часов мы поднялись к кратеру. Он оказался огромным! Там-то и открылась вся красота. На дне — голубое кислотное озеро. Спускаться туда опасно. Тем более, что вулкан действующий — видны поднимающиеся от земли испарения. Вообще ощущения необычные: ты стоишь на вершине и понимаешь, что перед тобой вулкан, который ведет глубоко в недра планеты. От этого мурашки по коже, — рассказала тюменка изданию «Вслух.ru».

По дороге к следующей остановке — вулкану Мутновский — тюменские туристы наслаждались удивительными видами: песчаным дном высохшего озера, зелеными холмами, водными потоками…

Наша землячка осталась в восторге от водопада Опасный, который берет свое начало на склонах вулкана Мутновская сопка.

— Каньон выглядит впечатляюще. Это глубокое ущелье со стенами причудливых форм и расцветок. Как водится, приближаться к краю опасно, — отметила девушка.
Фото: 1MI

Авачинский вулкан

После туристы отправились к Авачинскому вулкану. Это действующий вулкан, в южной части Восточного хребта, к северу от Петропавловска-Камчатского, в междуречье рек Авачи и Налычева. Его высота — 2 741 метр. Путь усложняли камешки, напоминающие керамзит, добавила девушка.

Как оказалось, спускаться было еще труднее.

— Я упала раз пятнадцать, но спустилась до относительно ровного участка. А в награду за все унижения мне были потрясающие виды с высоты, — рассказала тюменка.

По признанию девушки, несмотря на испытания, которые ей пришлось пережить, столько ярких эмоций она не получила бы ни в одном пятизвездочном отеле Турции. Она назвала Камчатку одним из самых красивых мест на планете.

В конце сентября в Тюмени резко упали цены на авиабилеты в Сочи
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Ранее мы писали, что в Тюмени взлетели цены на путевки в Египет. Об этом «Нашему городу» рассказала директор одного из туристических агентств Наталья.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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