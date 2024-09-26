Миллионные штрафы: тюменцам объяснили, кто такие чайлдфри и зачем их запрещают

Если же течение не так распространено, то в чем же причины его запрета на законодательном уровне? Володин говорит о том, что в социальных сетях порою встречается неуважение к материнству и отцовству, а также агрессия к беременным женщинам и многодетным семьям, чего в стране быть не должно. Эти проявления приравниваются в заявлении Володина к пропаганде бездетности. А так как по словам спикера «дружная и большая семья — основа сильного государства», пропаганду жизни без детей нужно запретить. И значит запрет упирается в демографический вопрос.