Миллионные штрафы: тюменцам объяснили, кто такие чайлдфри и зачем их запрещают

Posted 26 сентября, 09:42
Published 26 сентября, 09:42
Modified 26 сентября, 09:44
Updated 26 сентября, 09:44
Любопытно, что после громкого выступления спикера парламента Володина, люди стали массово искать в поисковиках — «что такое чайлдфри», об этом сообщают «Новые Известия». С одной стороны, важно дать ответ на этот вопрос, а с другой- обратить внимание на кратный рост интереса после объявления возможности запрета.
Начнем с первого. Президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков пояснил, что в разговоре о чайлдфри речь идет о voluntary childless — добровольно бездетных.
«Что частично носит признаки субкультуры и даже идеологии, характеризующейся сознательным желанием не иметь детей», — цитируют эксперта «Новые Известия».
Гращенков также указывает, что отказ от воспроизводства потомства и ненависть к детям друг с другом не связаны. Детоненавистники — это люди, попадающие под течение чайлдхейт. А добровольный отказ от рождения детей может вовсе не сопровождаться неприязнью к малышам.
Вместе с тем многие психологи говорят о том, что культура и история нашей страны предполагает создание семей, а потому оба течения нам скорее чужды. Также указывается, что к течению чайлдфри себя часто относит молодежь, которая не хочет заводить детей в нынешнем возрасте, но по достижению средних лет они порою меняют свое мнение.
Если же течение не так распространено, то в чем же причины его запрета на законодательном уровне? Володин говорит о том, что в социальных сетях порою встречается неуважение к материнству и отцовству, а также агрессия к беременным женщинам и многодетным семьям, чего в стране быть не должно. Эти проявления приравниваются в заявлении Володина к пропаганде бездетности. А так как по словам спикера «дружная и большая семья — основа сильного государства», пропаганду жизни без детей нужно запретить. И значит запрет упирается в демографический вопрос.
Отметим, что для Тюменской области проблема пропаганды чайлдфри, в ключе проблем с демографией, не так актуальна, так как регион по коэффициенту рождаемости попадает в число лидеров по стране. К тому же, как рассказала тюменский социолог Наталья Девлешова, сейчас в целом стало меньше людей «возраста деторождения», а также многие из них отказываются от деторождения из-за нестабильной экономической ситуации, а потому переживать о влиянии чайлдфри на демографию не стоит.
«Нельзя забывать о кризисе 90-х, когда значительно упала демография. Сейчас дети этого поколения становятся родителями, но их в целом меньше, чем раньше. А потому часть проблем с демографией не так остро стоит, как кажется. К тому же большинство жителей региона, которые могут, но пока не хотят иметь детей в 98% принимают такое решение не из идеологических соображений», — отметила специалист.
Также «Новым Известиям» демограф Алексей Ракша рассказал, что рождаемость в России, несмотря на официальную статистику, не особо падает. К тому же с 2022 по 2024 годы она была на одном уровне — 144–145 детей на 100 женщин.
Вместе с тем тюменский психолог Петр Зосимов говорит о том, что поднявшиеся разговоры о чайлдфри и введение запрета могут дать обратную реакцию и придать течению массовость.
«На моей памяти не было у приверженцев чайлдфри публичных выступлений и призывов, о них особо и не слышал никто. Просто люди выбирали для себя такой вариант жизни. Но сейчас чайлдфри уже сделали течением путем активных обсуждений и высказываний, а запретный плод всегда манит больше, чем доступный. А потому я не удивлюсь, если в скором времени течение станет более массовым», — говорит Зосимов.
Специалист уверен в том, что решать демографический вопрос важно поддержкой материнства, что поможет многим потенциальным родителям избежать страхов, связанных с продолжением рода.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменцам могут запретить говорить о чайлдфри в публичных местах и носить одежду с соответствующей символикой.
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