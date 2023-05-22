«Двое за ходку»: молодая мамочка рассказала, как можно выгодно рожать детей в регионе

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
В конце прошлого года Варвара Б. впервые стала мамой. Девушка серьезно подошла к вопросу получения социальных выплат, положенных семье по закону, и обратилась за консультацией, чтобы подробнее узнать об условиях.
«Так как я родила первого ребенка до 31 декабря 2022 года, я попала под другую системы выплат, то есть я получила, и материнский капитал, это 580 тысяч рублей, и региональный материнский капитал — 180 тысяч, которые выплачиваются напрямую на карту от губернатора», — рассказывает Варвара.
Девушка официально трудоустроена, но ее зарплата равняется прожиточному минимуму. В связи с этим Варвара с супругом подали заявление на социальную выплату, как нуждающиеся.
«Из-за того, что я рано встала на учет, мне выплатили около 90 тысяч рублей перед родами, так как мы подали на эти выплаты. Само пособие по родам также получили чуть больше 20 тысяч рублей. Сейчас до 3 лет ребенка я продолжу получать „Путинскую выплату“ — 14 100 рублей, но они еще индексируются ежемесячно. Плюсом приходят от работодателя по 10 000 ежемесячно и того получается — 24 100 каждый месяц. В общем вышло очень выгодно!», — объясняет девушка.
Семья Варвары получила 850 тысяч рублей единоразово, а также за 3 года ребенка малыш получит от государства, как минимум, 507 тысяч рублей. В эту сумму не включены выплаты от работодателя.
«Безусловно, большим плюсом будет высокий доход на месте работы. Особенно, если компания еще предоставляет бонусы для выхода в декрет в виде повышенной оплаты ежемесячно», — уверена Варвара.
Но, если у супругов нет официального дохода, то можно оформить обоих родителей, как самозанятых, платить налоги и тогда можно также рассчитывать на выплаты по МРОТ.
Варвара мечтает о большой многодетной семье, а потому уже рассматривает варианты для грядущего пополнения. Так она рассчитала, что рожать второго ребенка не так выгодно, как двойню.
«На второго ребенка дают, если использовать маткапитал, доплату 168 тысяч рублей, ее также можно потратить на улучшение жилищных условий и прочее. Но, получается, что второй ребенок уже не получает таких значительных выплат, как первый, нужно сразу третьего. Потому что за третьего дают доплату уже в более 500 тысяч материнского капитала, но при условии, что выплата на второго ребенка не была потрачена. Вдобавок, третий ребенок — уже многодетная семья и можно вставать на учет по квадратным метрам и признать семью нуждающейся в улучшении жилищных условий», — объясняет девушка.
В Тюменской области на улучшение условий может подать многодетная семья, где расчет квадратных метров на человека не превышает 14 квадратных метров. В таком случае можно будет получить выплату на покупку нового жилья.
«Получается, если посидеть в декрете 2 года, потом выйти на работу и поработать еще 2 года, после чего забеременеть двойней, то можно получить сразу на троих детей 560 тысяч маткапитала, что тоже очень выгодно. За первого ребенка средства еще будет не потрачены, но будут уже получены новые деньги, которые можно вложить в образование или недвижимость для детей», — рассказывает Варвара.
В 2023 году размер регионального маткапитала в Тюмени и в Тюменской области составляет 150 тысяч рублей на первого ребенка и 100 тысяч рублей — на третьего и последующего ребенка. На второго ребенка выплата не полагается и не назначается в 2023 году.
Для получения средств необходимо подать соответствующее заявление, обратившись в МФЦ по месту проживания или в Центр обеспечения мер социальной поддержки. Заявление подается в электронном формате, из личного кабинета регионального или федерального портала, что предусматривает заверение посредством электронной подписи. Также можно оформить выплату и через портал «Госуслуги».
Все платежные документы необходимо собрать за 12 месяцев, которые предшествуют дате подачи установленного заявления на получение регионального маткапитала.
Если заявление подает мужчина, вместе с ним он должен направить документы, подтверждающие отсутствие у ребенка или детей матери.
«Считаю, что перед рождением ребенка мамочкам важно изучить все нюансы получения всевозможных выплат и пособий, которые предлагает государство и регион. Средства поддержки лишними не будут, а условия для жизни и развития малыша станут лучше», — рекомендует Варвара».