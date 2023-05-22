«Двое за ходку»: молодая мамочка рассказала, как можно выгодно рожать детей в регионе

В 2023 году размер регионального маткапитала в Тюмени и в Тюменской области составляет 150 тысяч рублей на первого ребенка и 100 тысяч рублей — на третьего и последующего ребенка. На второго ребенка выплата не полагается и не назначается в 2023 году.