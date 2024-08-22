В Тюменской области вырос уровень детской смертности

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
По данным за первые пять месяцев 2024 года, в Тюменской области было зафиксировано 18 случаев гибели младенцев. Для сравнения, за аналогичный период 2023 года — 21 случай.
По информации регионального департамента здравоохранения, основной причиной младенческой смертности являются состояния перинатального периода, на которые приходится 47% случаев, на втором месте находятся врожденные аномалии — 18,2%, на третьем — инфекционные и паразитарные болезни (9,1%). Также в числе причин младенческой смертности болезни системы кровообращения.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в минувшем году на свет появились трое малышей с редким генетическим заболеванием, вследствие которого нарушается выработка стероидных гормонов, пять младенцев с муковисцидозом, один со спинальной мышечной атрофией.