В Тюменской области вырос уровень детской смертности

В Тюменской области снизился уровень младенческой смертности

В Тюменской области снизился уровень детской смертности. Согласно данным Росстата, если в 2022 году в регионе скончались 69 младенцев, то в 2023 году — 66. Однако по сравнению с 2021 годом зафиксирован рост — три года назад было зарегистрировано 59 случаев гибели новорожденных.