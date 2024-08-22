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Published Сегодня, 05:28

Modified Сегодня, 05:30

Updated Сегодня, 05:30

В Тюменской области снизился уровень младенческой смертности

В Тюменской области вырос уровень детской смертности

22 августа 2024, 05:28
Фото: 1MI

В Тюменской области снизился уровень младенческой смертности

В Тюменской области снизился уровень детской смертности. Согласно данным Росстата, если в 2022 году в регионе скончались 69 младенцев, то в 2023 году — 66. Однако по сравнению с 2021 годом зафиксирован рост — три года назад было зарегистрировано 59 случаев гибели новорожденных.
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Дети

По данным за первые пять месяцев 2024 года, в Тюменской области было зафиксировано 18 случаев гибели младенцев. Для сравнения, за аналогичный период 2023 года — 21 случай.

По информации регионального департамента здравоохранения, основной причиной младенческой смертности являются состояния перинатального периода, на которые приходится 47% случаев, на втором месте находятся врожденные аномалии — 18,2%, на третьем — инфекционные и паразитарные болезни (9,1%). Также в числе причин младенческой смертности болезни системы кровообращения.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в минувшем году на свет появились трое малышей с редким генетическим заболеванием, вследствие которого нарушается выработка стероидных гормонов, пять младенцев с муковисцидозом, один со спинальной мышечной атрофией.

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