Тюменские власти не смогли перевести учеников на одну смену

Posted 26 сентября, 02:54
Published 26 сентября, 02:54
Modified 26 сентября, 02:56
Updated 26 сентября, 02:56
Поручение о переводе школьников на систему одной смены давал президент России Владимир Путин в 2015 году. Срок его исполнения — до 2025 года.
«Несмотря на продолжающийся демографический рост, за последние три года в области не увеличивается доля обучающихся во вторую смену», — цитирует РБК Тюмень ответ департамента образования и науки региона.
Власти также отметили, что продолжают увеличивать места в образовательных учреждениях. Так, за последние пять лет было построено и реконструировано 29 школ.
Ранее «Наш город» писал, что помощник президента и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил о возможном сокращении срока обучения в школе. Это заявление вызвало большой резонанс. Часть тюменцев согласны с тем, что школьную программу можно сжать, другие же решительно против.