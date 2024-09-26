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Posted 26 сентября, 02:54

Published 26 сентября, 02:54

Modified 26 сентября, 02:56

Updated 26 сентября, 02:56

Тюменские власти не смогли перевести учеников на одну смену

Тюменские власти не смогли перевести учеников на одну смену

26 сентября 2024, 02:54
Фото: 1MI
Сюжет
Дети
Власти Тюменской области пока не смогли перевести местных учеников на одну смену обучения. Об этом рассказали в правительстве региона.

Поручение о переводе школьников на систему одной смены давал президент России Владимир Путин в 2015 году. Срок его исполнения — до 2025 года.

«Несмотря на продолжающийся демографический рост, за последние три года в области не увеличивается доля обучающихся во вторую смену», — цитирует РБК Тюмень ответ департамента образования и науки региона.

Власти также отметили, что продолжают увеличивать места в образовательных учреждениях. Так, за последние пять лет было построено и реконструировано 29 школ.

Ранее «Наш город» писал, что помощник президента и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил о возможном сокращении срока обучения в школе. Это заявление вызвало большой резонанс. Часть тюменцев согласны с тем, что школьную программу можно сжать, другие же решительно против.

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