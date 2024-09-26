Тюменские власти не смогли перевести учеников на одну смену

Ранее «Наш город» писал, что помощник президента и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил о возможном сокращении срока обучения в школе. Это заявление вызвало большой резонанс. Часть тюменцев согласны с тем, что школьную программу можно сжать, другие же решительно против.