В Тюмени взлетели цены на путевки в Египет

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
В Тюмени подорожали путевки в Египет. Цены взлетели на 25-30% по сравнению с прошлым годом. Напомним, прямые рейсы из Тюмени в Шарм-эль-Шейх будут летать с ноября по март. Они будут чартерными.
Данные рейсы будет обслуживать авиакомпания-партнер Azur air. Появится ли возможность приобретать билеты на рейс без туристического пакета, не сообщается.
Уже сейчас тюменцы активно бронируют туры в Египет. Стоимость путевок заметно увеличилась. Вероятно, к Новому году цены будут снижаться, отмечает эксперт.
Вообще, жители Тюменской области все чаще интересуются отдыхом в азиатских странах. Востребованнее стали следующие направления: Китай, Таиланд, Вьетнам.
Ранее «Наш город» писал о том, что трэвел-блогер назвала Тюмень худшим городом России. Видеоролик из областной столицы она опубликовала на своем YouTube-канале.