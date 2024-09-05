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Modified Сегодня, 11:50

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В Тюмени взлетели цены на путевки в Египет

В Тюмени взлетели цены на путевки в Египет

5 сентября 2024, 11:48
Фото: Изображение Midjourney
Появилась информация, что в Тюмени подорожали путевки и туры в страну двух материков — Египет. Об этом «Нашему городу» рассказала директор одного из туристических агентств Наталья П.

В Тюмени подорожали путевки в Египет. Цены взлетели на 25-30% по сравнению с прошлым годом. Напомним, прямые рейсы из Тюмени в Шарм-эль-Шейх будут летать с ноября по март. Они будут чартерными.

Данные рейсы будет обслуживать авиакомпания-партнер Azur air. Появится ли возможность приобретать билеты на рейс без туристического пакета, не сообщается.

Уже сейчас тюменцы активно бронируют туры в Египет. Стоимость путевок заметно увеличилась. Вероятно, к Новому году цены будут снижаться, отмечает эксперт.

Вообще, жители Тюменской области все чаще интересуются отдыхом в азиатских странах. Востребованнее стали следующие направления: Китай, Таиланд, Вьетнам.

Жители Тюменской области все чаще интересуются отдыхом в азиатских странах
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Ранее «Наш город» писал о том, что трэвел-блогер назвала Тюмень худшим городом России. Видеоролик из областной столицы она опубликовала на своем YouTube-канале.

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