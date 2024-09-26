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Posted 26 сентября, 10:38

Published 26 сентября, 10:38

Modified 26 сентября, 10:40

Updated 26 сентября, 10:40

Ветераны СВО смогут приватизировать муниципальное жилье в Тюмени

Ветераны СВО смогут приватизировать муниципальное жилье в Тюмени

26 сентября 2024, 10:38
Фото: 1MI
По информации мэра Тюмени Максима Афанасьева, Тюменская городская дума одобрила законопроект, в соответствии с которым ветераны спецоперации и члены их семей смогут приватизировать служебное жилье.

В нашем городе участникам специальной военной операции расширили список льгот. Теперь ветераны СВО смогут приватизировать муниципальное жилье. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр Тюмени Максим Афанасьев.

— С целью поддержки граждан, участвующих в специальной военной операции, и членов их семей, принято решение о возможности приватизации служебных жилых помещений ветеранами боевых действий, выполнявших задачи в ходе СВО. А также членами семей погибших (умерших) или пропавших без вести в ходе специальной военной операции, — говорится в публикации мэра.

Ранее тюменские бизнесмены передали гуманитарную помощь в зону СВО. На передовую были отправлены необходимые бойцам вещи.

Тюменские бизнесмены передали гуманитарную помощь в зону СВО
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за 22,7 миллиона рублей благоустроят сектор кладбища «Червишевское-5», где похоронены бойцы СВО. Накануне состоялось подведение итогов соответствующей закупки. Согласно условиям контракта, все работы должны быть выполнены в срок до 15 ноября 2024 года.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Гуманитарная помощь#Льготы#Максим Афанасьев#СВО
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