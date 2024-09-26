Ветераны СВО смогут приватизировать муниципальное жилье в Тюмени

Posted 26 сентября, 10:38
Published 26 сентября, 10:38
Modified 26 сентября, 10:40
Updated 26 сентября, 10:40
В нашем городе участникам специальной военной операции расширили список льгот. Теперь ветераны СВО смогут приватизировать муниципальное жилье. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр Тюмени Максим Афанасьев.
— С целью поддержки граждан, участвующих в специальной военной операции, и членов их семей, принято решение о возможности приватизации служебных жилых помещений ветеранами боевых действий, выполнявших задачи в ходе СВО. А также членами семей погибших (умерших) или пропавших без вести в ходе специальной военной операции, — говорится в публикации мэра.
Ранее тюменские бизнесмены передали гуманитарную помощь в зону СВО. На передовую были отправлены необходимые бойцам вещи.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за 22,7 миллиона рублей благоустроят сектор кладбища «Червишевское-5», где похоронены бойцы СВО. Накануне состоялось подведение итогов соответствующей закупки. Согласно условиям контракта, все работы должны быть выполнены в срок до 15 ноября 2024 года.
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