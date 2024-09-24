Тюменские бизнесмены передали гуманитарную помощь в зону СВО

Posted 24 сентября, 11:34
Published 24 сентября, 11:34
Modified 24 сентября, 11:36
Updated 24 сентября, 11:36
Тюменские бизнесмены подготовили для бойцов СВО гуманитарный груз. Так, общественной организации «Боевое Братство» были предоставлены запчасти для машин. Как сообщает информационный центр нашего региона, команда собрала груз и отправила его в подразделения, где служат тюменцы.
На передовую было отправлено и необходимое оборудование. В партию гуманитарной помощи вошли стартеры, генераторы, компрессоры и другие необходимые бойцам вещи.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за 22,7 миллиона рублей благоустроят сектор кладбища «Червишевское-5», где похоронены бойцы СВО. Накануне состоялось подведение итогов соответствующей закупки. Согласно условиям контракта, все работы должны быть выполнены в срок до 15 ноября 2024 года.