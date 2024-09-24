Тюменские бизнесмены передали гуманитарную помощь в зону СВО

Тюменские бизнесмены подготовили для бойцов СВО гуманитарный груз. Так, общественной организации «Боевое Братство» были предоставлены запчасти для машин. Как сообщает информационный центр нашего региона, команда собрала груз и отправила его в подразделения, где служат тюменцы.