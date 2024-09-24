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Posted 24 сентября, 11:34

Published 24 сентября, 11:34

Modified 24 сентября, 11:36

Updated 24 сентября, 11:36

Тюменские бизнесмены передали гуманитарную помощь в зону СВО

Тюменские бизнесмены передали гуманитарную помощь в зону СВО

24 сентября 2024, 11:34
Фото: 1MI
Совместно с «Боевым братством» тюменские предприниматели передали участникам специальной военной операции гуманитарную помощь. Об этом сообщил региональный информационный центр со ссылкой на руководителя регионального отделения «Боевого братства» Ивана Беспоместных.

Тюменские бизнесмены подготовили для бойцов СВО гуманитарный груз. Так, общественной организации «Боевое Братство» были предоставлены запчасти для машин. Как сообщает информационный центр нашего региона, команда собрала груз и отправила его в подразделения, где служат тюменцы.

На передовую было отправлено и необходимое оборудование. В партию гуманитарной помощи вошли стартеры, генераторы, компрессоры и другие необходимые бойцам вещи.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за 22,7 миллиона рублей благоустроят сектор кладбища «Червишевское-5», где похоронены бойцы СВО. Накануне состоялось подведение итогов соответствующей закупки. Согласно условиям контракта, все работы должны быть выполнены в срок до 15 ноября 2024 года.

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