Из Тюменской области в Китай начали отправлять 100-вагонные поезда

Posted 24 сентября, 10:32
Published 24 сентября, 10:32
Modified 24 сентября, 10:35
Updated 24 сентября, 10:35
После запроса крупного нефтехимического холдинга Свердловская магистраль организовала сервис по ускоренной доставке продукции контейнерными поездами повышенной длины. Маршрут поезда — из нашего региона на Дальний Восток.
— Первый 100-вагонный поезд 16 сентября был отправлен со станции Тобольск на станцию Владивосток, — указано в сообщении РЖД.
Уже из Владивостока в Китай груз отправится водным путем.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени стартовали работы по строительству дорожной развязки в районе улице Сергея Джанбровского. В эксплуатацию новая четырехполосная трасса будет сдана до конца ноября 2026 года.