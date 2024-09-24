nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 сентября, 10:32

Published 24 сентября, 10:32

Modified 24 сентября, 10:35

Updated 24 сентября, 10:35

Из Тюменской области в Китай начали отправлять 100-вагонные поезда

Из Тюменской области в Китай начали отправлять 100-вагонные поезда

24 сентября 2024, 10:32
Фото: 1MI
Из Тобольска в сторону Китая будет запущен первый сверхдлинный состав. По информации пресс-службы РЖД, 100-вагонный поезд будет использоваться для экспорта нефтепродуктов.

После запроса крупного нефтехимического холдинга Свердловская магистраль организовала сервис по ускоренной доставке продукции контейнерными поездами повышенной длины. Маршрут поезда — из нашего региона на Дальний Восток.

— Первый 100-вагонный поезд 16 сентября был отправлен со станции Тобольск на станцию Владивосток, — указано в сообщении РЖД.

Уже из Владивостока в Китай груз отправится водным путем.

Скоростная электричка соединит Тюмень и Омск
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени стартовали работы по строительству дорожной развязки в районе улице Сергея Джанбровского. В эксплуатацию новая четырехполосная трасса будет сдана до конца ноября 2026 года.

Читайте также:
Тюменские рестораны вошли в шорт-лист премии WhereToEatМассовый кризис! На пике коридора затмений тюменцы стали чаще обращаться к гадалкамСтало известно, что построят на участке в районе тюменской объездной
#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Вагоны
Подпишитесь
Популярное