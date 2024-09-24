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Posted 24 сентября, 11:14

Published 24 сентября, 11:14

Modified 24 сентября, 11:16

Updated 24 сентября, 11:16

Полпред Владимир Якушев станет сенатором Совфеда от Тюменской области

Полпред Владимир Якушев станет сенатором Совфеда от Тюменской области

24 сентября 2024, 11:14
Фото: 1MI
Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев займет место сенатора от исполнительной власти Тюменской области. Об этом информирует издание РИА Новости со ссылкой на источник в парламенте.

В ближайшее время врио секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев займет место сенатора от исполнительной власти Тюменской области.

Отмечается, что в повестку заседания Совета Федерации (запланировано на среду, 25 сентября) будет включен вопрос о голосовании кандидатуры Якушева на пост первого вице-спикера верхней палаты.

Напомним, Сенатор Совета Федерации от Тюменской области Павел Тараканов ушел в отставку. В будущем он планирует продолжить служить Тюменской области в региональной управленческой команде.

Павел Тараканов вернётся в правительство Тюменской области
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Ранее «Наш город» сообщал, что срок полномочий Тараканова на посту сенатора заканчивается только в 2028 году.

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