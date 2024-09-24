Полпред Владимир Якушев станет сенатором Совфеда от Тюменской области

Posted 24 сентября, 11:14
Published 24 сентября, 11:14
Modified 24 сентября, 11:16
Updated 24 сентября, 11:16
В ближайшее время врио секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев займет место сенатора от исполнительной власти Тюменской области.
Отмечается, что в повестку заседания Совета Федерации (запланировано на среду, 25 сентября) будет включен вопрос о голосовании кандидатуры Якушева на пост первого вице-спикера верхней палаты.
Напомним, Сенатор Совета Федерации от Тюменской области Павел Тараканов ушел в отставку. В будущем он планирует продолжить служить Тюменской области в региональной управленческой команде.
Ранее «Наш город» сообщал, что срок полномочий Тараканова на посту сенатора заканчивается только в 2028 году.