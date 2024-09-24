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Posted 24 сентября, 13:30

Published 24 сентября, 13:30

Modified 24 сентября, 13:31

Updated 24 сентября, 13:31

В конце сентября в Тюмени резко упали цены на авиабилеты в Сочи

В конце сентября в Тюмени резко упали цены на авиабилеты в Сочи

24 сентября 2024, 13:30
Фото: 1MI
По информации сервиса «Яндекс Путешествия», жители Тюменской области могут улететь в Сочи за очень маленькую сумму.

Так, согласно данным сервиса «Яндекс Путешествия», авиабилет из областной столицы в Сочи на 26 сентября стоит 1142 рубля. В пятницу, 27 сентября, стоимость авиабилета составит 1779 рублей. Это очень низкая стоимость.

Однако улететь обратно из Сочи тюменцы смогут за 20-23 тысячи рублей. В начале следующего осеннего месяца билеты до Сочи и обратно будут стоить примерно 10 тысяч рублей каждый.

Напомним, в Тюмени взлетели цены на путевки в Египет. Об этом «Нашему городу» рассказала директор одного из туристических агентств Наталья.

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Ранее «Наш город» писал, что в новом учебном году электронная школа Тюменской области перешла на новую программную платформу. Подробно о сервисе рассказали в департаменте информатизации региона.

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