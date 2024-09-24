В конце сентября в Тюмени резко упали цены на авиабилеты в Сочи

Posted 24 сентября, 13:30
Published 24 сентября, 13:30
Modified 24 сентября, 13:31
Updated 24 сентября, 13:31
Так, согласно данным сервиса «Яндекс Путешествия», авиабилет из областной столицы в Сочи на 26 сентября стоит 1142 рубля. В пятницу, 27 сентября, стоимость авиабилета составит 1779 рублей. Это очень низкая стоимость.
Однако улететь обратно из Сочи тюменцы смогут за 20-23 тысячи рублей. В начале следующего осеннего месяца билеты до Сочи и обратно будут стоить примерно 10 тысяч рублей каждый.
Напомним, в Тюмени взлетели цены на путевки в Египет. Об этом «Нашему городу» рассказала директор одного из туристических агентств Наталья.
Ранее «Наш город» писал, что в новом учебном году электронная школа Тюменской области перешла на новую программную платформу. Подробно о сервисе рассказали в департаменте информатизации региона.