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Posted 18 сентября, 12:20

Published 18 сентября, 12:20

Modified 18 сентября, 12:24

Updated 18 сентября, 12:24

Все больше российских школьников едут в Тюмень на экскурсии

Все больше российских школьников едут в Тюмень на экскурсии

18 сентября 2024, 12:20
Фото: 1MI
По информации сервиса для размещения объявлений «Авито Услуги», за год спрос на экскурсии для детей в Тюмень увеличился на 190 процентов. При этом за 8 месяцев текущего года спрос на школьные экскурсии увеличился на 383 процента.

Согласно актуальным данным пресс-службы сервиса, за прошедший год спрос на экскурсии для детей в Тюмень увеличился на 190%. Интерес тюменцев к услугам экскурсоводов возрос. Родители понимают, что экскурсионные путешествия помогут детям углубить свои знания в различных областях науки, культуры и истории.

Если говорить в целом по стране, то за год (август 2023 к августу 2024) спрос на школьные экскурсии увеличился на 190 процентов.

Сервис предоставил ТОП городов по абсолютным показателям спроса на школьные экскурсии. На первом месте — Санкт-Петербург, на втором — Сочи, на третьем — Калининград. В списке также оказались столица нашей страны и Казань.

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Ранее «Наш город» писал, что в новом учебном году электронная школа Тюменской области перешла на новую программную платформу. Подробно о сервисе рассказали в департаменте информатизации региона.

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