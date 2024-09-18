Все больше российских школьников едут в Тюмень на экскурсии

Posted 18 сентября, 12:20
Published 18 сентября, 12:20
Modified 18 сентября, 12:24
Updated 18 сентября, 12:24
Согласно актуальным данным пресс-службы сервиса, за прошедший год спрос на экскурсии для детей в Тюмень увеличился на 190%. Интерес тюменцев к услугам экскурсоводов возрос. Родители понимают, что экскурсионные путешествия помогут детям углубить свои знания в различных областях науки, культуры и истории.
Если говорить в целом по стране, то за год (август 2023 к августу 2024) спрос на школьные экскурсии увеличился на 190 процентов.
Сервис предоставил ТОП городов по абсолютным показателям спроса на школьные экскурсии. На первом месте — Санкт-Петербург, на втором — Сочи, на третьем — Калининград. В списке также оказались столица нашей страны и Казань.
Ранее «Наш город» писал, что в новом учебном году электронная школа Тюменской области перешла на новую программную платформу. Подробно о сервисе рассказали в департаменте информатизации региона.