В Тюмени назвали лидеров по спросу среди авто с пробегом дороже 1,5 миллионов рублей

Posted 19 сентября, 11:53
Published 19 сентября, 11:53
Modified 19 сентября, 11:54
Updated 19 сентября, 11:54
Согласно актуальным данным пресс-службы сервиса, в Тюменской области наблюдается значительный рост предложения при небольшом снижении цен в сравнении с летом прошлого года.
Так, например, предложение машин с пробегом (в указанном ценовом сегменте) в нашем регионе выросло на 55,1 процентов в сравнении с прошлым летом. Год от году спрос вырос на 18,5 процентов.
Лидеры по спросу среди марок — Toyota, Kia и Mercedes-Benz. На четвертом месте расположился BMW, на пятом — Hyundai.
Среди моделей наибольшим спросом пользовалась Toyota Camrу, Toyota RAV4 и Toyota Land Cruiser. Также тюменцы часто интересуются машинами Toyota Land Cruiser Prado и Lexus RX, говорят аналитики.
Ранее «Наш город» писал, что в новом учебном году электронная школа Тюменской области перешла на новую программную платформу. Подробно о сервисе рассказали в департаменте информатизации региона.