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В Тюмени нетрезвый пенсионер напугал детей, врезавшись на машине в дом

В Тюмени нетрезвый пенсионер напугал детей, врезавшись на машине в дом. ФОТО

26 августа 2024, 11:35
Фото: 1MI

В Тюмени нетрезвый пенсионер напугал детей, врезавшись на машине в дом

По информации ГИБДД по Тюменской области, пенсионер из Тюмени напугал играющих во дворе детей, врезавшись на автомобиле в жилой дом.
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Дети

За рулем машины, врезавшейся в жилой дом, находился 75-летний пенсионер. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

— Пили во дворе, где гуляют дети, поехали за добавкой на автомобиле Kia. По дороге Kia въехал в три автомобиля, в детские качели, столб и в дом. Все это случилось во дворе в ЖК «Москва» в Тюмени, — говорится в сообщении ведомства.

Выяснилось, что пожилой мужчина был нетрезв. Алкотестер показал значение в 1,3 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Место происшествияМесто происшествия
Место происшествияМесто происшествия
Место происшествия
Фото: ГИБДД Тюменской области
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