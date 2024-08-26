В Тюмени нетрезвый пенсионер напугал детей, врезавшись на машине в дом. ФОТО

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
За рулем машины, врезавшейся в жилой дом, находился 75-летний пенсионер. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.
— Пили во дворе, где гуляют дети, поехали за добавкой на автомобиле Kia. По дороге Kia въехал в три автомобиля, в детские качели, столб и в дом. Все это случилось во дворе в ЖК «Москва» в Тюмени, — говорится в сообщении ведомства.
Выяснилось, что пожилой мужчина был нетрезв. Алкотестер показал значение в 1,3 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюменской области на трассе Тюмень — Омск ограничили движение транспорта.