В Тюменской области произошел пожар с погибшими, а силовикам сказали удалить Telegram

В мэрии Тюмени заявили, что родительская плата за пребывание детей в детских садах с 1 октября вырастет. Дело в том, что цены на продукты питания повысились. Вообще, средний рост потребительских цен на продукты в нашем регионе области в июне этого года по отношению к декабрю 2023 года составил 11,8 процентов.