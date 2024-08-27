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Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

В Тюменской области произошел пожар с погибшими, а силовикам сказали удалить Telegram

В Тюменской области произошел пожар с погибшими, а силовикам сказали удалить Telegram

27 августа 2024, 13:08
Фото: 1MI
В Тюмени разгорелся страшный пожар, в результате которого погибли двое маленьких детей и молодой парень. Несмотря на усилия врачей, их не удалось спасти. Тем временем, в УМВД по Тюменской области ограничили использование мессенджера Telegram, поскольку имеется вероятность утечки данных.
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Педофилия в детском доме

Летом этого года временно прекратил работать детский дом в Свердловской области, получивший широкую известность после череды произошедших там секс-скандалов. Тюменка Елена Веселова, являющаяся руководителем тюменского благотворительного фонда, заинтересовалась чудовищной ситуацией.

Она получила от воспитанников детского дома фотографии, скрины переписок сексуального характера между мальчиками и сотрудником детского дома. После обратилась к следователям. В январе подозреваемый в педофилии учитель информатики и английского языка школы и детского дома поселка Заводоуспенский Вячеслав Меньщиков был задержан. Сейчас мужчина находится в СИЗО. Судебный процесс по его делу начнется в ближайшее время.

Что касается детского дома в Заводоуспенском, то сейчас он закрыт, руководство уволилось. Всем воспитанникам нашли семьи.

Тюменка раскрыла педофилию и истязания детей в детском доме
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Тело участника СВО нашли спустя 8 месяцев

Поиски 23-летнего участника спецоперации из Тюмени Никиты Попова завершены спустя восемь месяцев. Долгое время родственники не могли найти тюменца. Его тело было обнаружено в морге одного из городов России.

Отмечается, что ДНК погибшего совпало с ДНК его матери. Отважного парня проводили в последний путь в селе Слобода-Бешкиль Исетского района Тюменской области. У него остался маленький сын.

Не могли найти 8 месяцев. 23-летний погиб в зоне СВО
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Тюменским силовикам посоветовали удалить Telegram

Несколько дней назад французские спецслужбы задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже. Программист значился в списке разыскиваемых в стране лиц.

После произошедшего в УМВД по Тюменской области ограничили использование мессенджера Telegram. Отмечается, что имеется вероятность утечки данных. Таким образом, силовикам посоветовали использовать для переписки другие мессенджеры, в том числе разработанные в России.

Тюменским силовикам посоветовали удалить Telegram
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Тюменцы будут больше платить за детсады

В мэрии Тюмени заявили, что родительская плата за пребывание детей в детских садах с 1 октября вырастет. Дело в том, что цены на продукты питания повысились. Вообще, средний рост потребительских цен на продукты в нашем регионе области в июне этого года по отношению к декабрю 2023 года составил 11,8 процентов.

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В Тюмени разгорелся страшный пожар с погибшими

Сегодня в Тюмени на улице 50 лет ВЛКСМ на пожаре погибли два ребенка и 18-летний юноша. Известно, что врачи боролись за жизнь троих пациентов — проводили сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению, спасти их не удалось.

Позже появилась информация, что погибшие дети были девятилетним близнецами. По некоторым данным, у мальчиков была инвалидность. Третьей жертве — 18 лет. Это дядя погибших братьев.

В Тюмени на страшном пожаре погибли маленькие дети и 18-летний парень
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