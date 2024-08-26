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Posted Сегодня, 12:55

Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

В Тюменской области не могут найти подростка, а бойцам СВО предлагают новые льготы

В Тюменской области не могут найти подростка, а бойцам СВО предлагают новые льготы

26 августа 2024, 12:55
Фото: 1MI
Тюменские власти хотят ввести новую льготу для участников спецоперации: она предполагает денежную выплату вместо бесплатного земельного участка. Тем временем, в деле пропавшего 14-летнего подростка появились новые подробности.
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Итоги

Предприятия агрохолдинга «Юбилейный» не соблюдают требования СанПин

Роспотребнадзор обвинил агрохолдинг «Юбилейный» в загрязнении воздуха в Ишиме. Сотрудники ведомства установили, что содержание вредных веществ (аммиака и сероводорода) в атмосферном воздухе превышает предельно-допустимые концентрации. Также было выявлено химическое загрязнение атмосферного воздуха.

За допущенные нарушения юридическое лицо будет привлечено к административной ответственности.

Роспотребнадзор обвинил агрохолдинг «Юбилейный» в загрязнении воздуха в Ишиме
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Новая льгота для участников СВО

Власти Тюменской области планируют ввести новую льготу для участников специальной военной операции и семей погибших бойцов. Предлагается предоставить им возможность получить денежную выплату вместо бесплатного земельного участка.

Вместо бесплатной земли бойцам СВО предложат денежную выплату
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Четвертый день поисков

В Тюменской области четвертые сутки продолжаются поиски пропавшего 14-летнего Жахонгира Каримова. В деле появились новые важные подробности. Так, выяснилось, что пропавший может находиться в Тюмени.

В деле пропавшего 14-летнего подростка из Тюменской области появились новые детали
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Богачи заводят бойцовских собак

Обеспеченные люди в Тюменской области заводят собак бойцовских пород для охраны личного имущества. Среди наиболее популярных пород — овчарки, немецкий доги и стаффордширские бультерьеры.

Богатые тюменцы заводят бойцовских собак для охраны имущества
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В страшной аварии пострадали четверо детей

Массовая авария, в которой пострадало четверо детей и двое взрослых, произошла в воскресенье днем в Тюменской области. Там столкнулись четыре автомобиля. Травмированные люди находятся в больнице.

Четверо детей пострадали в массовом ДТП на «трассе смерти»
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