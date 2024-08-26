В Тюменской области не могут найти подростка, а бойцам СВО предлагают новые льготы

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
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Updated Сегодня, 12:57
Роспотребнадзор обвинил агрохолдинг «Юбилейный» в загрязнении воздуха в Ишиме. Сотрудники ведомства установили, что содержание вредных веществ (аммиака и сероводорода) в атмосферном воздухе превышает предельно-допустимые концентрации. Также было выявлено химическое загрязнение атмосферного воздуха.
За допущенные нарушения юридическое лицо будет привлечено к административной ответственности.
Власти Тюменской области планируют ввести новую льготу для участников специальной военной операции и семей погибших бойцов. Предлагается предоставить им возможность получить денежную выплату вместо бесплатного земельного участка.
В Тюменской области четвертые сутки продолжаются поиски пропавшего 14-летнего Жахонгира Каримова. В деле появились новые важные подробности. Так, выяснилось, что пропавший может находиться в Тюмени.
Обеспеченные люди в Тюменской области заводят собак бойцовских пород для охраны личного имущества. Среди наиболее популярных пород — овчарки, немецкий доги и стаффордширские бультерьеры.
Массовая авария, в которой пострадало четверо детей и двое взрослых, произошла в воскресенье днем в Тюменской области. Там столкнулись четыре автомобиля. Травмированные люди находятся в больнице.