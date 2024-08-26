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В деле пропавшего 14-летнего подростка из Тюменской области появились новые детали

В деле пропавшего 14-летнего подростка из Тюменской области появились новые детали

26 августа 2024, 10:40
Фото: Изображение Midjourney
В Тюменской области четвертые сутки продолжаются поиски пропавшего Жахонгира Каримова. В деле появились новые важные подробности.

В минувший четверг, 22 августа, 14-летний Жахонгир Каримов ушел из дома в деревне Савина Ишимского района и после этого перестал выходить на связь.

В поисковом отряде «ЛизаАлерт» Тюменской области уточнили, что когда мальчика видели в последний раз, он был одет в кофту темно-синего цвета, спортивные брюки черного цвета, черные сандалии. Рост у подростка 1,7 метра, телосложение худощавое, волосы черные, глаза карие.

Сегодня, 26 августа, стало известно, что пропавший Жахонгир Каримов может находиться в Тюмени. В субботу его видели на ж/д вокзале Ишима. По словам очевидцев, он сел на электричку до областной столицы.

14-летний подросток пропал в Тюменской области. Его ищут с 22 августа
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 6 июля продолжаются поиски пропавшего Алексея Пиджакова. Мужчина ехал из Омска в Новый Уренгой на работу. Во время пересадки в Тюмени он исчез.

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