Роспотребнадзор обвинил агрохолдинг «Юбилейный» в загрязнении воздуха в Ишиме

Posted Сегодня, 03:57
Published Сегодня, 03:57
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
«Проведена внеплановая выездная проверка в отношении ЗАО „Племзавод-Юбилейный“. Произведен отбор проб атмосферного воздуха. Установлено, что содержание вредных веществ (аммиака и сероводорода) в атмосферном воздухе превышает предельно-допустимые концентрации. Кроме того, выявлено химическое загрязнение атмосферного воздуха», — указано в сообщении Роспотребнадзора.
Также отмечено, что ЗАО «Племзавод-Юбилейный» выдано предписание об устранении нарушений обязательных требований, за допущенные нарушения юридическое лицо будет привлечено к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ.
Между тем, гендиректор агрохолдинга Сергей Мамонтов отмечает, что предприятия «Юбилейного», «Ишимский мясокомбинат» и «Аминосиб» соблюдают нормы природоохранного законодательства. Это подтверждено протоколами испытаний, выданных независимыми аккредитованными лабораториями. За несколько последних лет превышения предельно допустимых концентрация загрязняющих веществ обнаружено не было, пишет Ура.Ру.
Кроме того, на предприятиях, входящих в состав агрохолдинга, регулярно модернизируются производства с целью сокращения выбросов вредных веществ.
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