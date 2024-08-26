Роспотребнадзор обвинил агрохолдинг «Юбилейный» в загрязнении воздуха в Ишиме

Между тем, гендиректор агрохолдинга Сергей Мамонтов отмечает, что предприятия «Юбилейного», «Ишимский мясокомбинат» и «Аминосиб» соблюдают нормы природоохранного законодательства. Это подтверждено протоколами испытаний, выданных независимыми аккредитованными лабораториями. За несколько последних лет превышения предельно допустимых концентрация загрязняющих веществ обнаружено не было, пишет Ура.Ру.